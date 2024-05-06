Какой цифры не хватает? Хитрая головоломка

Лучшим способом потренировать мозг являются интеллектуальные тренировки. Экспресс-головоломки улучшают когнитивные навыки, стимулируют память и внимательность. Регулярные мозговые вызовы могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний в длительной перспективе, так что головоломки будут полезны как взрослым, так и детям.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь определить, какого числа не хватает в последовательности.

Математические головоломки идеальны для усовершенствования логики и навыков решения проблем. Эти задачи представляют последовательность чисел с пробелом – сможете ли вы сломать код и найти недостающую часть?

Многочисленные исследования показали, что математические головоломки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, которая контролирует когнитивные способности. При этом организм производит дофамин, регулирующий память, концентрацию и улучшающий настроение.

Согласно опросам, только 1 человек из 20 может сломать этот код всего за 30 секунд. Это не обычная математическая задача. Она требует не только базовых операций, но и выявления скрытой логики, объединяющей числа. Готовы ли вы доказать свою умственную ловкость?

Правильный ответ

Итак, мы имеем последовательность – 18, 46, 94, ? , 52, 61.

Секрет головоломки – в обратных числах.

Арифметический ряд является результатом следующих примеров:

9 в квадрате = 81 (обратное число – 18).

По аналогии:

8 в квадрате = 64 (обратное число – 46);

7 в квадрате = 49 (обратное число – 94);

?

5 в квадрате = 25 (обратное число – 52);

4 в квадрате = 16 (обратное число – 61).

Соответственно 6 в квадрате = 36 (обратное число – 63).

Полная последовательность должна выглядеть так:

18, 46, 94, 63, 52, 61.

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