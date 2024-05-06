Какой цифры не хватает? Хитрая головоломка
Лучшим способом потренировать мозг являются интеллектуальные тренировки. Экспресс-головоломки улучшают когнитивные навыки, стимулируют память и внимательность. Регулярные мозговые вызовы могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний в длительной перспективе, так что головоломки будут полезны как взрослым, так и детям.
В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь определить, какого числа не хватает в последовательности.
Математические головоломки идеальны для усовершенствования логики и навыков решения проблем. Эти задачи представляют последовательность чисел с пробелом – сможете ли вы сломать код и найти недостающую часть?
Многочисленные исследования показали, что математические головоломки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, которая контролирует когнитивные способности. При этом организм производит дофамин, регулирующий память, концентрацию и улучшающий настроение.
Согласно опросам, только 1 человек из 20 может сломать этот код всего за 30 секунд. Это не обычная математическая задача. Она требует не только базовых операций, но и выявления скрытой логики, объединяющей числа. Готовы ли вы доказать свою умственную ловкость?
Правильный ответ
Итак, мы имеем последовательность – 18, 46, 94, ? , 52, 61.
Секрет головоломки – в обратных числах.
Арифметический ряд является результатом следующих примеров:
- 9 в квадрате = 81 (обратное число – 18).
- По аналогии:
- 8 в квадрате = 64 (обратное число – 46);
- 7 в квадрате = 49 (обратное число – 94);
- ?
- 5 в квадрате = 25 (обратное число – 52);
- 4 в квадрате = 16 (обратное число – 61).
Соответственно 6 в квадрате = 36 (обратное число – 63).
Полная последовательность должна выглядеть так:
18, 46, 94, 63, 52, 61.
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