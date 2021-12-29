Какой подарок оценят разные знаки зодиака: астрологи раскрыли секрет

Скоро наступят новогодние праздники, и многие задумываются над тем, как выбрать подходящий подарок родным, близким, друзьям и коллегам. И помочь в этом могут советы экспертов по звездам.

Астрологи издания Рanoramaweb рассказали, какой подарок оценят разные знаки зодиака. Узнайте, что выбрать.

Овен

Уроженцы этого знака ценят экстрим, поэтому будут в восторге, если им подарят сертификат на прижок с парашютом, прогулку на яхте или полет на шаре.

Телец

Люди этого знака любят вкусную еду. Ужин в ресторане - именно то, что им нужно.

Близнецы

Общительные Близнецы обрадуются билетам в популярные туристические места и с радостью отправятся в путешествие.

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Рак

Эмоциональным Ракам нравится чувствовать себя любимыми, поэтому лучший подарок - это что-то символическое, от чистого сердца.

Лев

Уверенные в себе Львы любят привлекать внимание, поэтому можно подарить им одежду или коллекционный предмет.

Дева

Умные Девы всегда желают узнать больше, поэтому лучший подарок - книга или билет в кино.

Весы

Рожденные под этим знаком любят все, что связано с красотой. Поэтому аксессуар или даже духи отлично подойдут для сюрприза.

Скорпион

Любопытные Скорпионы обрадуются настольной игре, особенно, если можно играть в большой компании.

Стрелец

Им нравятся эмоции, поэтому удивить их можно билетами на увлекательное мероприятие.

Козерог

Для представителей этого знака хорошо подойдет подарок, который поможет им расслабиться, например, абонемент на посещение спа-салона.

Водолей

Трудолюбивые Водолеи привыкли всем помогать и ставить себя на второе место. Поэтому любое проявление внимание будет им приятно, даже если это будет просто билет в кино.

Рыбы

Загадочным Рыбам нравятся детали, особенно романтические, поэтому можно организовать ужин при свечах или прогулку.

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