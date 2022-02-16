"Какой гараж?". Украинцы начали звонить в посольство РФ в Киеве после объявления в эфире Reuters. Аудио

Ольга Ганюкова
Жизнь
2 минуты
6,1 т.
'Какой гараж?'. Украинцы начали звонить в посольство РФ в Киеве после объявления в эфире Reuters. Аудио
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В среду, 16 февраля, креативные украинцы воспользовались трансляцией международного информагентства Reuters, которая велась на Майдане в Киеве из-за возможного вторжения России в Украину, и запустили дрон с объявлением "Продам гараж". Правда, в нем был указан номер телефона посольства РФ в Киеве.

Сейчас же пранк набрал новые обороты, и российское посольство буквально атакуют звонками, касающимися объявления. Аудио такого разговора опубликовал Telegram-канале "Регионы".

В "объявлении" было указано, что "недвижимость" расположена в Соломенском районе, где также находится Посольство России. Летательный аппарат некоторое время демонстрировал свое "послание" перед камерой, установленной на балконе гостиницы "Украина".

Видео дня

После этого украинцы принялись звонить и интересоваться касательно "продажи гаража в Соломенском районе". Однако на том конце провода заметно нервный человек утверждает, что никакой гараж не продается и указывает, что потенциальные "покупатели" ошиблись номером.

"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго", – заявил он, после чего положил трубку.

Кроме того, в Сети уже начали распространяться мемы и шутки на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также с юмором отреагировали на анонсированное "вторжение" России. Ранее ряд британских СМИ сообщил, что оно якобы состоится 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени. Некоторые издания даже запустили трансляцию из Киева, но к моменту публикации новости никаких сообщений об этом от официальных источников не было.

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаКиевпосольство России в Украине