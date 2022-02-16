'Какой гараж?'. Украинцы начали звонить в посольство РФ в Киеве после объявления в эфире Reuters. Аудио

В среду, 16 февраля, креативные украинцы воспользовались трансляцией международного информагентства Reuters, которая велась на Майдане в Киеве из-за возможного вторжения России в Украину, и запустили дрон с объявлением "Продам гараж". Правда, в нем был указан номер телефона посольства РФ в Киеве.

Сейчас же пранк набрал новые обороты, и российское посольство буквально атакуют звонками, касающимися объявления. Аудио такого разговора опубликовал Telegram-канале "Регионы".

В "объявлении" было указано, что "недвижимость" расположена в Соломенском районе, где также находится Посольство России. Летательный аппарат некоторое время демонстрировал свое "послание" перед камерой, установленной на балконе гостиницы "Украина".

Видео дня

После этого украинцы принялись звонить и интересоваться касательно "продажи гаража в Соломенском районе". Однако на том конце провода заметно нервный человек утверждает, что никакой гараж не продается и указывает, что потенциальные "покупатели" ошиблись номером.

"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго", – заявил он, после чего положил трубку.

Кроме того, в Сети уже начали распространяться мемы и шутки на эту тему.

Дзвінок у посольство РФ:

- Альо, гараж!

- Тут вам нє ґараж!!!

- Нравіцца, нє нравіцца - тєрпі мая красавіца🤪 — Podolyanochka39 (@podolyanochka39) February 16, 2022

Reuters: просто включає трансляцію з камери на Майдані, щоб зафіксувати чи то ракетний удар, чи висадку десанту

українці:рекламують і продають посольство рф у вигляді гаража

інші українці: спішать купити

посольство рф: вимушено виключає телефони — ukrjoker (@laugh_in_pain) February 16, 2022

Всі поняли, що гараж на соломі - це русняве посольство? — Sex Education (@nakhiba) February 16, 2022

Пишут что гараж на Соломенке это российское посольство, его железом обшили, как гараж выглядит — Azzurro Del Mare (@AzzurroDelMare) February 16, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также с юмором отреагировали на анонсированное "вторжение" России. Ранее ряд британских СМИ сообщил, что оно якобы состоится 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени. Некоторые издания даже запустили трансляцию из Киева, но к моменту публикации новости никаких сообщений об этом от официальных источников не было.