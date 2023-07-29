Какой фразой нельзя отвечать на благодарность: названы лучшие варианты

Скромность считается настоящей добродетелью, но порой наши попытки казаться более скромным человеком могут противоречить этикету. Яркий пример этого – весьма популярный ответ на благодарность.

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Как узнал OBOZREVATEL, эксперты по этикету считают эту фразу высокомерной. Ее использование звучит как обесценивание. Речь идет об ответе "не за что".

Так, человек, использующий эту фразу, искренне хочет продемонстрировать, что ему было нетрудно и не обременительно приложить усилия и помочь другому. Но существуют гораздо лучшие варианты ответа на благодарность, которые являются подлинным проявлением вежливости. И при этом тоже считаются достаточно скромными.

Вот несколько вариантов, которые лучше использовать:

пожалуйста (наиболее нейтральный вежливый ответ, уместный в любой ситуации);

рад/рада был помочь;

рад/рада быть полезным/полезной;

это самое малое, что я могу для вас сделать;

спасибо за ваш отзыв;

спасибо, что обратились (этот ответ наиболее подходит для благодарностей от клиентов);

обращайтесь в любое время;

с вами всегда приятно иметь дело;

и вам спасибо;

рад/рада угодить.

Если же вам действительно не стоило усилий сделать то, за что вас благодарят, лучше воспользуйтесь формулировкой "без проблем". Так вы дадите своему визави понять, что вам действительно было нетрудно помочь, и при этом не обесцените благодарность саму по себе.

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