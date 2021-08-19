Какой будет погода на выходных и в День Независимости: синоптики уточнили прогноз. Карта

В ближайшие "длинные" выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Местами она будет сопровождаться осадками, в том числе и на День Независимости.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра и синоптика Натальи Диденко. Также ожидаются грозы, град и шквалы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Кратковременные дожди и грозы охватят восточную часть страны, Днепропетровскую, Запорожскую области и Крым. В центре, на юге и севере усилится ветер.

Также местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в целом по стране будет колебаться от 24 до 28 градусов, на западе +21… +26, а вот в восточных областях до 30 тепла.

Видео дня

В Киеве осадки маловероятны, днем до +25 градусов.

В субботу дожди с грозами накроют западные и восточные области, а также Крым. На остальной территории сухо и солнечно.

Днем ожидается от 23 до 27 тепла, ночью +11… +17.

В Киеве солнечно, днем от 24 до 26 градусов, ночью до +15.

В воскресенье прогнозируется солнечная и ясная погода по всей Украине.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 17 тепла, днем +23… +27.

В Киеве днем до +26, а ночью до 15 тепла.

В понедельник также без осадков по стране. Ночью прогнозируют от 10 до 15 тепла, а днем +21… +27.

В Киеве днем до 23 тепла, ночью +15.

Во вторник погода ухудшится. Осадки в виде дождя накроют западные области, однако на остальной территории погода будет солнечной и комфортной

Днем прогнозируют от 21 до 27 тепла, а ночью +13… +15, на крайнем западе похолодает до 9 градусов ночью и до +19 днем.

В Киеве вечером возможны кратковременные грозовые дожди, температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 23 тепла, а ночью +13… +15.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Днепр накрыла мощная гроза с градом, некоторые улицы населенных пунктов оказались затопленными.