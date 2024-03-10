Какой автомобиль первым проедет нерегулируемый перекресток: сложная задача по ПДД

Нерегулируемые перекрестки – это одни из самых опасных участков дороги. Отсутствие светофора может привести к хаосу и ДТП, если водители не знают или не соблюдают правила дорожного движения.

Для того, чтобы вы могли проверить свои знания ПДД, YouTube-канал За! Правилами подготовил запутанное тестовое задание. Читайте дальше и убедитесь в том, что не будете создавать опасные ситуации на нерегулируемых перекрестках.

Правила дорожного движения дают четкие указания по поведению в различных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге. Но иногда их толкование может быть сложным.

Посмотрите на изображение и попытайтесь ответить правильно. В каком порядке разъедутся водители в изображенной ситуации?

А. желтый и синий одновременно, а затем красный

Б. красный, а затем желтый и синий одновременно

красный, а затем желтый и синий одновременно В. желтый автомобиль, красный, синий

желтый автомобиль, красный, синий Г. синий, красный, желтый

На картинке изображен нерегулируемый перекресток. Желтый и красный автомобиль поворачивают налево, а синий направо.

Поскольку в этом случае перекресток не оборудован светофорами, определить очередность проезда транспортных средств нам помогут дорожные знаки.

Согласно знаку 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 2.1 "Дать дорогу", а также табличек 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится желтый автомобиль. В то же время красный и синий – на второстепенных дорогах.

Поэтому очевидно, что первым проехать должен именно водитель желтого автомобиля, а водители других транспортных средств будут решать очередность проезда между собой.

В этом им поможет правило ПДД 16.12 и знак 2.2 "STOP", который требует не только пропустить транспортные средства, движущиеся по главной дороге, но и те, что едут по равнозначной дороге справа.

16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Это правило также широко известно под названием "Правило помехи справа". Согласно ему красный автомобиль является препятствием с правой стороны для синего, а потому имеет преимущество.

То есть правильный ответ В.

Советы водителям:

Перед проездом нерегулируемого перекрестка сбавьте скорость;

Внимательно осмотритесь по сторонам, чтобы убедиться, что вам ничего не мешает проехать;

Будьте готовы остановиться, если вам мешает приближающийся транспорт;

Включите поворотники, чтобы дать другим водителям понять ваши намерения;

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дороге.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание, где нужно ответить, кто из водителей неправильно поставил машину на стоянку.

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