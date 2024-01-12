Какой апельсин отличается: головоломка, под силу только людям с 'рентгеновским' зрением

Врачи говорят, что фрукты полезны для здоровья. Но пользу они могут приносить не только телу, но и мозгу, если, скажем, разгадывать сложные головоломки с фруктами.

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Именно такую "фруктовую" задачку публикует сегодня OBOZ.UA. Она предлагает найти на картинке среди 66 одинаковых апельсинов один отличающийся. Причем сделать это быстро – за 19 секунд.

Почему с этой задачей вам будет непросто? Не только потому, что элементов действительно много. Но и потому, что отличия не столь значительны, чтобы сразу броситься в глаза. Потому игроку понадобится вся сила его зрения и внимательность к деталям.

Хотите испытать себя? Поставьте таймер на 19 секунд, внимательно окиньте взглядом всю картинку и, если не удалось увидеть нужный апельсин с первой попытки, беритесь сканировать плоды один за другим.

Вышло время, а вы все еще не справились? Не беда. Поскольку это состязание с собой, а не зачет в учебном заведении, продолжайте работать над головоломкой столько, сколько вам нужно. Самостоятельно полученный результат доставит вам не только наибольшее удовольствие, но и принесет настоящую пользу, ведь так ваш мозг получит стимуляцию центров вознаграждения, а это поднимает настроение и улучшает здоровье этого важного органа.

Если вы все же не можете найти единственный отличный апельсин, подсказываем: элемент, на который нужно обратить внимание – это стебель. Вернее, его цвет и направление. Нужный вам фрукт имеет стебель, расположенный под отличным углом, и несколько более темного цвета. Правильный ответ отмечен на картинке ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную картинку-головоломку, на которой нужно было найти воздушный шарик.

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