Какое животное лишнее: запутанная головоломка для людей с высоким IQ

Мы привыкли к картинкам-головоломкам, на которых нужно искать какой-то скрытый элемент. Сегодняшняя задача с животными не такова. Здесь все персонажи загадки расположены как на ладони. Их можно рассматривать во всех деталях – ответ кроется не в них. На этот раз к загадке следует подходить с точки зрения логики.

Изображение, опубликованное изданием Jagran Josh, содержит одно животное, которое выбивается из общего ряда. И именно его и следует найти. Попытайтесь дать ответ за 9 секунд.

На головоломке можно увидеть 14 самых разных представителей фауны. Хищных и травоядных, больших и маленьких, жителей густых лесов и открытых пространств, представителей всех континентов. Но сгруппировать их так, чтобы лишь одно создание было лишним, можно только одним конкретным образом.

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Если вы не можете найти ответ за 9 секунд, не сдавайтесь сразу. Ответ не столь сложен – нужно лишь немного подумать над вариантами. Самостоятельное решение задачи доставит вам не только удовольствие, но и пользу, ведь мозг тренируется на таких играх и имеет прямую выгоду от получения гормонов вознаграждения, когда справляется с ними.

Итак, еще раз внимательно посмотрите на картинку и выберите свой ответ и обоснуйте его. Только после этого переходите к правильному ответу, опубликованному ниже.

Лишним животным на этой картинке является корова. Среди всех изображенных животных только она одомашнена, остальные - дикие.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку на внимательность, где нужно искать на лужайке скрытое изображение кролика.

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