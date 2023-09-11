Какое животное имеет самую короткую жизнь: некоторые умирают уже через 5 минут

Пока ученые ищут секрет долголетия у животных с чрезвычайной продолжительностью жизни, как черепахи, медузы или голый землекоп, живущие совсем мало существа являются источником вдохновения для поэтов и философов. На их примере они показывают, как нужно ловить момент и жить сегодняшним днем. Но кто является рекордсменом по наименьшей продолжительности жизненного цикла?

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Однозначного ответа здесь нет. Но издание Live Science рассказало об однозначном претенденте на это звание – насекомое с красноречивым названием поденка.

Эти водяные создания вылупляются из яиц в виде нимф и в таком состоянии живут под водой до двух лет. А вот взрослая жизнь в виде субимаго и имаго длится у них меньше суток. Некоторые не успевают прожить и 5 минут. Этот короткий период времени они должны потратить на поиск партнера и спаривание.

Большинство видов поденок переходят из воды на сушу и в воздух на стадии субимаго, а затем превращаются в имаго, чтобы размножиться. Их жизнь так коротка, что у них нет ни функционального рта, ни пищеварительной системы ни на одной из стадий. Живут насекомые за счет энергетических запасов, накопленных в период нимфы, рассказал Люк Якобус, исследователь однодневки и профессор биологии в Университете Индианы и Университете Пердью в Колумбусе.

По его словам, отсутствие пищеварительной системы позволяет разместиться в теле самки большему количеству яиц. "Я видел особь настолько полную яиц, что яйца находились даже у нее в голове. Имея иногда более 10 000 яиц на самку, они могут эффективно использовать свою короткую взрослую жизнь", – рассказал ученый.

Как любые другие виды с малой продолжительностью жизни, поденки являются желанной добычей для хищников, поэтому им нужно давать большое количество потомства, чтобы сохраниться, как вид. И это эволюционное приспособление они пронесли с древнейших времен – столь удачным оно оказалось для этих насекомых. Так ископаемые поденки мало чем отличаются от современных.

Как рассказал профессор эволюционной биологии в Университете Юты-Велли Хит Огден, поденки впервые появились около 350 миллионов лет назад. И на их примере эволюция обнаружила, что уделять большое внимание стадии нимфы – это действительно хорошая стратегия. "Похоже, что эволюция решила, что, будучи нимфой, вы в основном будете просто делать все, что вам нужно, с точки зрения сбора питательных веществ, а во взрослом возрасте вы всего лишь механизм для полета, размножения и откладывания яиц", – пояснил ученый. .

По данным портала биоразнообразия Департамента природных ресурсов Джорджии, на который ссылается портал Live Science, вид однодневок Dolania americana, живущих в песке, имеют самую короткую взрослую жизнь среди всех зарегистрированных видов этих насекомых. Достигнув зрелости, представители этого вида живут менее одного часа, а самкам на размножение природа выделила вообще 5 минут. Впрочем, на стадии нимфы они проводят все те же два года.

А вот среди позвоночных животных наименьшую продолжительность жизни имеют рыбки Eviota sigillata. Как сообщает Австралийский музей, они живут всего на протяжении примерно двух месяцев. Из них три недели идет на стадию личинки – ее рыбки проводят в открытом океане. Далее они оседают на рифе на 1-2 недели и за это время переходят во взрослую форму. А дальше их взрослая жизнь длится не больше 3,5 недель, за которые они должны дать потомство.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили останки животных, которые были старше динозавров, и это может изменить взгляд ученых на эволюцию.

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