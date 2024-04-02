Какое количество яиц на фото? Головоломка, которая по силам единицам

Головоломки – отличный способ отвлечься от ежедневных трудностей и тревог. Мозг также нуждается в отдыхе, но досуг может быть полезен благодаря интеллектуальным головоломкам.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь определить, сколько яиц на фото.

Не всегда есть время и настроение для сложных математических головоломок, однако простые экспресс-задания будут не менее полезны. Ученые говорят, что регулярные мозговые тренировки в будущем смогут даже снизить риск возникновения деменции и других возрастных неврологических болезней.

Часто головоломки требуют не только внимательности и острого зрения, но умения оценить ситуацию и искать не слишком очевидные решения.

Головоломки стимулируют память, улучшают умственную активность и когнитивные навыки. Лишь самые сообразительные могут решать подобные задачи в считанные секунды.

Регулярно испытывая мозг головоломками, вы заметите, что начинаете находить правильные ответы гораздо быстрее.

Удалось ли вам определить, сколько яиц находится в лотке?

Подсказка: вам нужно будет принять во внимание яйца, которые не видны на переднем плане.

Если ваш первый ответ был 16, вы ошибаетесь. Лучший способ это понять – начать подсчет снизу. 4х4 означает, что 16 яиц только на нижнем ярусе. Следующая строка – 3х3 = 9. Идём дальше: 2х2 = 4. И одно верхнее яйцо.

Следовательно, 16+9+4+1=30.

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