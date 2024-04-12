Какое число упустили? Запутанная математическая головоломка для гениев

Среди всех видов головоломок именно математические задачи лучше всего стимулируют работу мозга. Они служат отличными инструментами для совершенствования IQ и улучшения навыков логического мышления.

В сети набирает популярность непростая математическая головоломка для самых умных. Попытайтесь определить неизвестное число.

Разгадывание головоломок побуждает распознавать закономерности, применять дедуктивные методы и анализировать данные. Это идеальный способ держать мозг в тонусе и снизить риск деменции в длительной перспективе.

Головоломки полезны для улучшения когнитивных навыков. Регулярные мозговые тренировки окажут благоприятное влияние на память и внимательность.

Так что уделите немного времени интересной задаче, что обязательно заставит ваши нейроны заработать быстрее. Самые сообразительные могут решить задачу за 60 секунд.

Попытайтесь заметить связь между числами и разобрать закономерность. Только те, кто имеет острый взгляд на детали и гибкий ум могут разгадать эту сложную математическую головоломку. Для этого нужны не только математические навыки, но исключительный уровень логического мышления.

Удалось ли вам найти пропущенное число? Правильный ответ – ниже.

Пропущенное число – 97.

Как можно заметить на картинке, разница между каждым последующим числом увеличивается в два раза по сравнению с предыдущим. Так, если 7-4=3, то 13-7 уже равно 6.

Итак, когда становится понятным, что это и есть прогрессия загадки, можно предположить, что дальше все будет так:

25-13=12,

49-25=24.

А значит, финальный ответ: 24х2+49, что дает нам скрытую цифру 97.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную головоломку – нужно только определить, какой резервуар заполнится первым.

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