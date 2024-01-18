Какие вы в общении с людьми: покажет простая оптическая иллюзия

Неумение брать на себя обязательства нередко усложняет нам построение отношений. Определить, насколько вы способны к этому может только профессиональный психолог, но некоторую информацию можно получить и из тестов.

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Именно психологические тесты на основе оптических иллюзий собирает в своем TikTok блогер Мия Илинь. Так она опубликовала изображение, которое поможет определить – вы больше склонны избегать глубоких отношений или эмпатия – ваше второе имя.

Смысл оптической иллюзии подобного типа состоит в том, чтобы заставить ваш мозг сработать одним из двух возможных путей – различить на картине то или иное изображение. То, что вы увидите первым, может кое-что рассказать о вашей личности. Поэтому посмотрите ниже и отметьте про себя, что вам бросилось в глаза первым – стая птиц или женский профиль.

Птицы

Если первыми вы заметили белых голубей, скорее всего, вы ищете сильных эмоций в жизни, а длительную привязанность выдержать вам бывает сложно. Скорее всего, вы избегаете долгосрочных обязательств в пользу постоянно новых впечатлений, а предсказуемость утомляет вас. Необходимость сближения провоцирует вас на чрезмерное просчитывание вариантов и возможностей, что вызывает у вас чрезмерный стресс и тревогу.

Женский профиль

Рассмотреть первыми очертания женского лица способны люди очень чуткие, тонко настроенные на эмоции других. Вы умеете выстраивать глубокое, полное доверия общение. Но обратной стороной медали является ваша склонность поглощать не только положительные, но и чужие негативные эмоции. Иногда вы слишком сильно переживаете из-за проблем, которые не являются вашими.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, которая покажет, чему вы больше склонны в общении – к логике или харизме.

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