Какие вопросы нельзя задавать даже друзьям: три фразы, разрушающие отношения

Помнить об этикете нужно даже в общении с очень близкими друзьями. Конечно, с теми, кто знает вас давно и хорошо, вы сможете уладить неловкость, возникающую из-за бестактных вопросов, но это все равно может отрицательно повлиять на ваши отношения в будущем. Именно поэтому эксперты по этикету советуют избегать определенных тем в разговорах.

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OBOZREVATEL рассказывает о трех таких вопросах. Они могут ставить вашего собеседника в неловкое положение, провоцировать конфликт или вызывать слишком неприятные воспоминания. Однозначно избегайте их в разговоре с малознакомыми людьми.

За кого вы голосовали?

Мало что поляризует людей настолько, как вопросы политики. Конфликты на этой почве способны разрушать семьи, что говорить о свежих знакомствах. Особенно в стране с таким плюрализмом мнений, как Украина. Вы опомниться не успеете, как приятный на первый взгляд человек станет спорить с вами на повышенных тонах, а потом больше не захочет видеть вас никогда. Оставьте разговоры о политике для тех, с кем вы знаете, как найти общий язык, или для соцсетей.

Сколько вы зарабатываете?

Именно так звучит один из самых бестактных вопросов. Заработки – личное дело каждого человека. Осуждать кого-то за то, что человек не стремится зарабатывать больше, это грубое нарушение личных границ и хамство. А информация о высоком достатке вызывает зависть – одну из самых разрушительных, в том числе для отношений, эмоций. Вопросы о прибыли могут быть уместными только в налоговой и на собеседовании. Во всех остальных случаях этот вопрос неуместен.

Откуда у вас этот шрам?

Любые вопросы, связанные с состоянием тела – табу в приличном обществе. Рост, вес, травмы, врожденные и приобретенные особенности – все это плохие темы для светской беседы. Об этом говорят разве что за глаза, а такие разговоры называют довольно негативным термином "сплетни". Даже комплименты внешности в последнее время начали выходить за рамки уместности. Относительно именно шрамов, с большой долей вероятности, за каждым следом на коже человека стоит неприятная, а то и травматичная для него история. Вряд ли вы прослывете приятным собеседником, если с порога заставите человека пережить старую травму снова.

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