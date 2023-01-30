Какие вещи запрещено класть в посудомойку: вы даже никогда бы и не подумали

Посудомоечная машина – незаменимая помощница на кухне. Однако немногие знают, что некоторые вещи категорически запрещено класть в посудомойку.

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Заполняя прибор грязными тарелками, чашками или вилками, следует помнить, что, например, ножи или деревянную посуду в посудомойке мыть не следует. Детальнее рассказало издание Daily record.

Кухонные ножи

Острые кухонные ножи из стали или керамики можно мыть в посудомоечной машине, но высокая температура воды может сделать их тупыми.

Эксперты советуют мыть их вручную. Также это касается лопастей блендера, поскольку они не будут работать столь эффективно после мытья в посудомоечной машине.

Все, что сделано из дерева, опасно мыть в машине. Высокая температура приведет к сколам и посуда будет непригодна и даже опасна для использования. Деревянные изделия всегда следует быстро протирать вручную под краном, а не полностью погружать в воду.

Антипригарная посуда

Сковороды и противени с антипригарным покрытием следует всегда мыть вручную, чтобы не повредить поверхность.

Подносы из чугуна или алюминия также нельзя мыть в посудомоечной машине.

Хрусталь и молочное стекло

Эксперты не рекомендуют мыть хрустальную посуду в машине, поскольку моющие средства могут привести к появлению следов и разводов. Можно сделать исключение, купив капсулу или стиральный порошок, на которых указывают, что их безопасно использовать для хрустального стекла. Ставьте машинку на деликатный режим.

Молочным называют непрозрачное матовое стекло, как правило, молочно-белого цвета, прессуемое в самых разных формах. При мытье в машинке оно может отколоться или повредить другую посуду. Посудомоечная машина также может повлечь за собой его обесцвечивание, со временем такое стекло может пожелтеть.

Те же правила применяются к любым медным изделиям, которые могут стать гораздо более тусклыми, если мыть их в машинке.

Что касается изделий из алюминия, то только анодированный алюминий можно мыть в посудомоечной машине, поскольку имеет защитный слой оксида. Без этого слоя жесткое моющее средство может вызвать почернение алюминия.

Крышка скороварки

Крышку скороварки никогда нельзя класть в посудомоечную машину. Тепло и давление воды могут повредить уплотнение, сделать его неисправным или даже опасным для использования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эффективном способе для мытья посуды.

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