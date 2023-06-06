Какие вещи загромождают кухню: их следует немедленно убрать

Минимализм в интерьере создает чувство уюта, простора и комфорта. Специалисты по уборке рекомендуют регулярно избавляться от лишних предметов, которые только загромождают комнату.

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Особенно это касается кухни. Суеверные люди даже верят, что старые вещи и посуда со сколами могут принести в дом несчастье. Какие вещи загромождают кухню, разбирался OBOZREVATEL.

Лишняя посуда

Коллекционировать посуду в сервантах – признак "совкового" типа мышления. Хватит откладывать хорошую посуду на лучшие времена, в конце концов, тарелки предназначены для того, чтобы из них есть. Избавьтесь от старых тарелок, кастрюль и чашек, если у вас в закромах припрятана новая посуда. Треснувшие тарелки и чашки со сколами давно стоит выбросить.

Набор ножей

Вместо того чтобы держать на столе большую подставку с набором ножей, лучше спрятать последние в ящик или оставить на столе один-два, которые чаще всего используются. Это существенно сэкономит место на столешнице.

Кухонные губки

Возьмите за правило менять кухонные губки регулярно. Во-первых, они могут быть настоящими рассадниками бактерий. Во-вторых, многочисленные грязные губки у раковины очень портят внешний вид кухни.

Лишние шкафчики и техника

Если на кухне есть мебель, которая не используется, лучше перенести ее в другое место или вообще кому-то отдать. Лишние шкафчики и стулья только загромождают пространство.

Аналогично нужно поступить с техникой. Не храните на кухне комбайн, кофеварку или соковыжималку, если вы ими не пользуетесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно раскладывать посуду в посудомойке для наиболее эффективной и экономной мойки.

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