Какие вещи в доме выдают скупых хозяев: легко заметит любой гость

Не обязательно загромождать дом большим количеством псевдоизысканных предметов, чтобы создать видимость богатого интерьера. Минимализм выглядит так же элегантно, как и утонченные классические стили.

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Однако некоторые вещи в доме выдают скупых хозяев. Речь не о практичности или рациональности в использовании, а именно о чрезмерной экономии, которая уже граничит со скупостью. От каких деталей в интерьере лучше избавиться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Много пластика

Дизайнеры интерьера рекомендуют быть внимательными к мелочам, чтобы не испортить впечатление об жилище небольшими огрехами. Особенно это касается пластика. Как минимум, это не экологично. Этот материал всегда считался примитивным и бюджетным. Так что лучше по возможности заменить пластиковые вещи более натуральными.

Детали на кухне

Какой бы роскошной и дорогой ни была кухня, все могут испортить детали. Грязные полотенца, старая одежда вместо микрофибровых тряпок, засаленные прихватки выглядят очень неряшливо. Эти предметы следует регулярно стирать. К тому же время от времени их необходимо менять, ведь влажные полотенца и тряпки могут быть причиной появления плесени.

Постельное белье и матрас

Экономить на матрасе – значит экономить на собственном здоровье. Следует по возможности выбрать качественный матрас. Кроме того, не стоит комбинировать постельное белье из разных комплектов. Лучше купить несколько полноценных наборов.

Дешевый текстиль

На занавесках специалисты тоже советуют не экономить. Так что рекомендуют выбрать шторы из качественного материала.

Старая посуда

Если вы храните все лучшее "на черный день", советуем избавиться от этой привычки. Война показала, насколько нестабильна и быстротечна жизнь, поэтому есть ли смысл оставлять все лучшее на потом? Избавьтесь от старой посуды и используйте качественные тарелки, чашки и столовые приборы. Посуду с трещинами и сколами следует выбросить.

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