Какие вещи следует немедленно выбросить из шкафа: только мешают

Хлам в квартире не только загромождает пространство, но и портит общее впечатление от дома. Накопление вещей, которыми уже давно никто не пользуется, но и выбросить их жалко, может создать иллюзию грязной и неряшливой квартиры.

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Возможно, пора очистить дом от лишних вещей. Лучше всего начать со шкафа. Как освободить место на полках и что можно без сомнений выбросить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Старая одежда

Если вы храните одежду на все случаи жизни, наверное, вещи из вашего шкафа выпадают, как только вы открываете дверцу. Старые, поврежденные, слишком большие или слишком маленькие вещи следует выбрасывать. Или отдать на благотворительность, если вещи новые и сохранились в хорошем состоянии.

Старые носки

Хранить старые носки с дырками на пятке точно не стоит. По всей вероятности, вы уже давно купили и используете новые. Долго хранить носки без пары тоже нет смысла. От такого хлама следует избавляться.

Постельное белье и полотенца

Мы не рекомендуем сразу выбрасывать постельное белье и полотенца. Но обычно они занимают слишком много места в шкафу. Просто стоит переложить их в крепкий комод в спальне или ящик под кроватью, предназначенные специально для постельного белья и покрывал.

Обувь

Обувь не следует хранить в общем шкафу. Для нее есть место на обувных полках, которые можно поставить в прихожей. Сезонную обувь, которая понадобится где-то через полгода, лучше прятать в кладовую.

Украшения

Рождественские гирлянды и игрушки, пасхальных декоративных кроликов и другие милые атрибуты праздников эксперты не советуют хранить рядом с одеждой в шкафу. Учитывая, что такой декор используют обычно раз в год, его можно убрать в кладовую или на чердак. А сломанные игрушки и сувениры следует сразу выбрасывать.

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