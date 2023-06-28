Какие уникальные природные явления можно увидеть только в летние ночи: список

Магия летних ночей может быть еще прекраснее, если своими глазами увидеть одно из уникальных природных чудес. На планете есть поистине невероятные места, где с наступлением сумерек можно прикоснуться к звездам.

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Ночные прогулки под лунным светом становятся особенно популярны среди туристов. Издание USA News рассказало, какие уникальные природные явления можно увидеть только в летние ночи.

Сияющее море

Летом некоторые пляжи наполняются голубым сиянием в сумерках – это явление, известное как Sea of ​​Burning (горящее море). Биолюминесцентные бактерии активируются в зависимости от течений и волн и создают на морской поверхности поразительный эффект мерцания. Высокие температуры воздуха летом способствуют появлению этих микроводорослей.

Где можно увидеть: остров Вадду на Мальдивах, полуостров Никоя в Коста-Рике, испанская прибрежная зона: анклавы Галисии, острова Сиес, остров Онс, Коркубион или мыс Фистерра.

Розовое озеро

В испанском городе Аликанте проводят интересные ночные экскурсии. Природный парк Лагунас-де-Ла-Мата известен тем, что здесь расположено одно из самых больших розовых озер в Европе, образовавшееся в результате соляной деятельности. Прогулки по средиземноморскому оазису под лунным светом откроют его высокую орнитологическую ценность.

Прикоснуться к звездам

Есть места, где можно (почти) прикоснуться к звездам. Одним из них является архипелаг Фортунат-Айлендс, где расположен биосферный заповедник Ла-Пальма, высоты которого открывают "короткие пути к вселенной". Расположенная на высоте 2400 м над уровнем моря, обсерватория Роке-де-Лос-Мучачос открывает вид на океан облаков. В ясные ночи на чистом небе можно увидеть тысячи звезд и небесных тел.

Тайна древнего Цейлона

В нагорье Цейлона (Шри-Ланка) есть вершина высотой 2243 метра, где, как говорится, "гибнут все бабочки на острове". Есть легенда, что именно здесь Адам оставил свой след после падения с небес. Хотя буддисты называют это место "следами Будды", индусы уверяют, что след принадлежит Шиве, а мусульмане – Мухаммеду. Пик Адама объединяет все религии мира и приглашает начать ночное паломничество, которое отправляется из города Далхаус около 3 часов утра. Придется преодолеть 2500 ступенек, чтобы до рассвета добраться до храма на вершине.

Уникальные отели

Популярности набирают так называемые "пузырьковые" отели. Лучшее место для кемпинга находится вблизи города Авила в Испании. В окрестностях Navatalgordo предлагают насладиться звездным летним небом в уникальной капсуле.

"Зеленый луч"

Некоторые природные чудеса работают не по графику, и увидеть их можно только случайно, в результате настоящего везения. Зеленый луч или релеевское рассеяние является одним из них. Это оптическое явление представляет собой зеленое отражение, вызванное преломлением света, проходящего через земную атмосферу. Его можно изредка увидеть только перед восходом или через несколько минут после заката. Высокая возможность "поймать" это явление на северном побережье Испании, в Астурии и Кантабрии.

Японские светлячки на заказ

В Испании светлячки находятся под угрозой исчезновения. Рациональные японцы создали собственно Sea of ​​Burning. В Токийском Chinzanso Garden специализированная команда регулярно вводит личинок, которые начинают излучать сияние ежегодно в конце мая.

Ночное сафари

Заповедник Масаи-Мара (Кения) – уникальная экосистема, где экстремалы могут насладиться ночным сафари. После заката некоторые хищники выходят на охоту, поэтому можно стать свидетелями подлинной жизни дикой природы.

Тропический лес

Наслаждаться тропическим лесом лучше всего в биозаповеднике "Облачный лес Монтеверде" (Monteverde Cloud Forest) в Сьерра-де-Тиларане (Коста-Рика). Ночь откроет уникальную симфонию звуков и ощущений. Здесь можно увидеть редких животных (например, олинго), удивительные растения и даже огромных тарантулов.

Уникальный цветок



Красота быстротечна и иногда длится только одну ночь – именно так можно охарактеризовать Королеву ночи (Queen of the Night), уникальный цветок, который есть шанс увидеть в ботаническом саду Тохоно Чул в штате Аризона, США. Это особый вид кактуса, цветение которого происходит между июнем и июлем.

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