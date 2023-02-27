Какие унаследованные вещи нельзя выбрасывать: приметы

Иногда по наследству можно получить вещь, которая не вписывается в вашу жизнь – вышла из моды или не подходит к интерьеру. Но от некоторых из этих вещей нельзя избавляться, ведь они обладают сильной энергетикой и связывают вас с родом. Поэтому важно знать, какие полученные по наследству вещи запрещено выбрасывать.

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OBOZREVATEL составил список таких предметов. Они могут стать вашими надежными оберегами.

Перстни и кольца

Эти украшения символизируют собой вечность, недаром именно они были выбраны символом брака. Также они способны привлекать деньги. Если кольцо украшено драгоценным или полудрагоценным камнем, то такой оберег будет иметь особую силу в зависимости от типа камня.

Зеркало

Чем счастливее был человек, передавший вам в наследство зеркало, тем сильнее будет оберег. Этот предмет символизирует собой связь с потусторонним миром и объединяет вас с оставившим его предком.

Часы

Что касается часов, то запрет существует только на дарение. Если получить такой предмет по наследству, это предвещает долгую жизнь. Также через него может передаваться удача.

Иконы

Эти предметы называют "намоленными" – люди во время молитв передают иконам лучшую часть своей души. Так что такое наследство будет мощным усилителем вашей энергетики.

Вышитые подушки, полотенца, сорочки

Процесс вышивания всегда считался сакральным действом, поэтому вышитые вещи являются сильным оберегом и при жизни человека, и после – когда они передаются по наследству. Лучше всего такие предметы влияют на сферу любви и брака. Поэтому их не стоит дарить или передавать кому-то еще.

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