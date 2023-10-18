Какие украинские слова не смогут произнести россияне: пять самых тяжелых случаев

С детства говоря на родном языке, мы сильно привыкаем к определенным звукам. Поэтому когда начинаем изучать иностранный, который всегда звучит несколько иначе, появляется акцент. Нет языков, в которых все звуки произносились бы одинаково. Даже когда речь идет о таких родственных языках, как украинский и русский. Именно поэтому в начале войны мы шутили об украинском слове "паляниця", которое действительно не может произнести с первой попытки практически ни один россиянин.

Но таких сложных для них случаев в украинском значительно больше. Рассказать о них решил языковед и переводчик Александр Стукало. Он на примерах показал, какие звуки даются россиянам тяжелее всего.

Фрикативная г

Украинский звук г звучит мягко в отличие от российского прорывного собрата. Поэтому русскоязычному человеку приходится напрягаться, чтобы говорить все правильно. И выходит не всегда. Чтобы проверить человека, умеет ли он произносить этот звук, попросите его сказать: Гарно гратись горобцям у гілках горобини.

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Звуки ы/и

Правила, по которым в русских словах употребляются звуки ы а также и сильно отличаются от украинских. Более того, русский ы сильно глубже украинского, произносится иначе. Поэтому просто попросите человека сказать что-то, где рядом стоят ы вместе с и, и слушайте, как он будет ошибаться. Проверящее предложение: Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?

Мягкие шипящие же и ш

Хотя русские и пишут после букв ж и ш и свой аналог мягкой буквы і (у них она записывается как и), произносят такие слоги они все равно твердо. Это часто сбивает с толку иностранцев, которые учат русский – им бывает сложно понять, почему "жи" и "ши" читаются именно так. А полностью русскоязычному человеку будет сложно, если не невозможно произнести такое: Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі.

Окончания -ння и -ття

Там, где в украинском слова заканчиваются этими мягкими удвоениями, в русском будут стоять варианты нье/-тье, или что-то совсем другое. А еще этому языку не свойственны удлиненные звуки. Поэтому смело проверяйте умение произносить такие сочетания звуков предложением: Якби ж знаття, що потрібні знання і вміння часом рятують життя!

Твердый ч

В украинском этот звук еще не такой твердый, как в польском, но уже совсем не такой мягкий, как в русском. Там, где россиянин скажет "чящя", украиноязычный человек произнесет твердо "чаща". Сравнить можно по следующему примеру: Чи ти чистила його, чи не чистила, а чистішим цей м’ячик не став.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем отличаются (или нет) в украинском языке слова "зал" и "зал".

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