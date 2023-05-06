Какие цветы выбрать для балкона: будуть завидовать все соседи

Весна – идеальное время, чтобы упорядочить балкон. Если вы любите проводить утро на балконе за чашкой кофе, украсить простор комнатными растениями – идеальная идея. Следует также посеять зелень, которая пригодится для кулинарных экспериментов.

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Комнатные растения очищают воздух, улучшают настроение и просто добавляют эстетики в интерьер. Издание Interia Porady рассказало, какие цветы лучше выбрать для балкона.

Петуния

Это одно из самых популярных балконных растений. Для пышного цветения следует регулярно удалять сухие соцветия. Петуния любит обильный полив. А вносить удобрения для петуний лучше весной.

Пеларгония

Пеларгония – идеальное растение для новичков. Они привлекательны, неприхотливы и устойчивы к сквознякам и непогоде. Пеларгонии образуют круглые гроздья, которые крепятся на удлиненных стеблях.

Бегония

Прекрасные цветы для балконов, особенно летом. Бегонии любят, когда много солнца. Большим преимуществом этих растений является то, что они не требуют много подкормок и ухода. Радовать цветением бегонии будут вплоть до поздней осени.

Вьющиеся растения

Плющ или виноградная лоза тоже оригинально украсят ваш балкон. Однако такие растения нуждаются в регулярной подрезке, а также опорах, на которые они могут подняться.

Травы

Что может быть лучше свежей зелени в салате? Только зелень, выращенная своими руками. На балконе можно посадить следующие травы:

базилик

розмарин

мяту

мелиссу

орегано.

Основные правила ухода

Полив

Выбирая растение, нужно поинтересоваться о правилах его полива. Поливать балконные цветы, особенно в жару, нужно регулярно. Но чрезмерный полив может привести к загниванию корневой системы.

Подкормка

Используйте органические или минеральные удобрения в соответствии с предпочтениями вида. Это важно особенно в период роста растения.

Освещение

Каждому виду растений требуется разный уровень солнечного света. Так что заранее изучите особенности выбранного сорта.

Подрезка

Процедура позволяет сохранить правильную форму растения. Кроме того, для здорового развития цветов необходимо удалять поврежденные листья и ветки. Таким образом идет стимуляция развития новых побегов.

Профилактика вредителей и грибковых заболеваний

Балконные культуры также уязвимы касаемо появления вредителей или грибковых заболеваний. Постоянно следите за состоянием цветов и, заметив тревожные симптомы, немедленно действуйте. В садовых магазинах можно найти специальные средства борьбы с проблемой. Часто садоводы также используют натуральные растворы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных правилах пересадки комнатных растений.

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