Какие собаки живут дольше всего: масштабное исследование нашло неожиданный ответ

Заводя домашнее животное, мы хотим, чтобы оно прожило с нами как можно дольше. Но как спрогнозировать продолжительность жизни домашнего питомца?

Исследователи британской Лиги защиты собак Dogs Trust проанализировали данные более 580 000 собак, чтобы вывести корреляции, которые, в том числе, помогут определиться с выбором. Результаты работы опубликовало издание Mail Online.

Ученые изучали влияние породы, размера тела, формы головы и пола на продолжительность жизни собаки. В результате они определили среднюю ожидаемую продолжительность для разных пород. Хорошие новости они вывели для владельцев ланкаширских хилеров, тибетских спаниелей и болонок. Они оказались самыми большими долгожителями. А вот кавказские овчарки, канарские доги и кане-корсо оказались собаками, имеющими наивысший риск ранней смерти.

Предыдущие исследования указывали, что средняя продолжительность жизни собаки составляет от 10 до 13,7 лет. Однако до сих пор было непонятно, как продолжительность жизни соотносится с породой. Чтобы вывести определенные закономерности, ученые собрали сведения о 584 734 собаках в Великобритании, включая 284 734 умерших. В исследование попали представители 155 чистых пород, отдельно были сгруппированы гибриды.

Кроме, собственно, породы, ученые также принимали во внимание пол собаки, размеры ее тела и форму морды. Выяснилось, что по совокупности этих признаков наибольшую среднюю продолжительность жизни имеют маленькие длинноносые животные, такие как таксы и шелти. Они в среднем живут 13 лет.

В отрицательную сторону на продолжительности жизни сказывается плоская морда собаки. Так французские и английские бульдоги имели самую низкую среднюю продолжительность жизни: 9,1 года для кобелей и 9,6 года для сук.

Относительно конкретных пород, ланкаширский хилер возглавил список с высокой продолжительностью жизни, которая для него составила 15,4 года. За ним оказался тибетский спаниель (15,2 года), болонка (14,9), шиба-ину (14,6) и папийон (14,5).

На противоположном конце списка оказалась кавказская овчарка – ее средняя продолжительность жизни оказалась самой низкой всего 5,4 года. Ступенью выше нее разместился канарский дог и его 7,7 года, а дальше оказались кане-корсо (8,1), мастиф (9) и аффенпинчер (9,3).

По половому признаку суки оказались большими долгожительницами, чем кобели. Их средняя продолжительность жизни составила 12,7 лет против 12,4.

Исследователи специально не изучали, в чем могут состоять причины таких расхождений, однако они предположили, что породы с плоской мордой подвергаются более высокому риску развития ряда заболеваний. И это отрицательно сказывается на том, как долго они живут.

Именно поэтому людей, мечтающих завести себе мопса, бульдога или пекинеса, ученые призвали хорошо подумать о своем выборе и ни в коем случае не покупать животное в непроверенном месте. Да, щенок из хорошего питомника будет стоить дороже, но вы будете знать, что к его матери владельцы относятся хорошо и вовремя заботятся о ее здоровье, а не просто используют для безответственного разведения. Такой подход сказывается и на том, насклько здоровым будет потомство. Но в целом такой подход правильно применять к любым собакам, если вы планируете завести себе это замечательное животное.

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