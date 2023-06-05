Какие сны сигнализируют о проблемах в отношениях: специалисты назвали топ-5

Мы забываем большинство своих снов сразу после пробуждения. Но если вы часто видите один и тот же сон либо систематическое повторение определенных образов или событий, специалисты советуют насторожиться.

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Профессиональный аналитик снов Лаури Левенберг утверждает, что образы подсознания могут сигнализировать об имеющихся проблемах. Какие сны намекают на неурядицы в личных отношениях, рассказало издание Best Life.

Сны об измене или обмане

Сны, в которых вас обманывают, могут означать, что вы "имеете дело с определенным ощущением того, что вас покинули или предали наяву", – отмечает Левенберг. Эксперт советует задуматься: "почему вы чувствуете себя так, будто вас постоянно пытаются обмануть?".

Лиза Лоулесс, доктор философии, психотерапевт и генеральный директор Holistic Wisdom, добавила, что это может быть и "проекцией ваших желаний быть неверным".

Сон о том, что вы изменяете партнеру, означает, что вы чувствуете тревогу, вину, неуверенность, страх быть покинутым. Вы не удовлетворяете свои потребности и желания.

Вы должны проверить, как вы относитесь к обману во сне. "Если во сне вы не чувствуете вины, тогда спросите себя, как часто партнер выражает недовольство и претензии по поводу ваших действий", подчеркнула Левенберг.

Сны о возвращении бывших

Если вам постоянно снится бывший партнер, это может означать, что вы все еще испытываете эмоции от этих отношений. Лоулесс также отмечает, что это может сигнализировать о том, что вы озабочены повторением истории.

"Наши сны часто приходят из прошлого. Это нужно, чтобы мы могли сравнить его с настоящим, и определились, двигаемся ли мы вперед, или застряли в прошлых тревогах", – рассказала Левенберг.

Джойс Келлер, экстрасенсор и автор, обратила внимание на то, что такие сны вовсе не являются призывом срочно напоминать о себе бывшим.

Автомобили

Если вам снится сон, где вы с вашим партнером вместе куда-то едете в авто, вам стоит обратить внимание на то, кто сидит за рулем, в каком состоянии автомобиль и как он едет.

Если водителем является партнер, а вы внезапно хватаетесь за руль, "кто-то из вас проявляет слишком много контроля в отношениях", – предположила Келлер.

Поломка авто также сигнализирует об отрицательной модели поведения в ваших отношениях. По словам Левенберг, если машина не заводится или застряла, ваши отношения также могут зайти в тупик.

О потере энергии и мотивации могут свидетельствовать сны, где вы теряете ваше авто или его угоняют. Авария на дороге – плохой знак. Этот сон может свидетельствовать о возможном разрыве отношений.

Корабли

Вода во сне обычно символизирует наши эмоции, поэтому тонущий корабль – это большое предупреждение о том, что ваши отношения могут ухудшиться. Вероятно, в вашей жизни сейчас слишком много негатива.

Затерянный корабль либо корабль-призрак может означать, что ваши отношения находятся в подвешенном состоянии. А линкор, по словам Левенберг, – символ борьбы и конфликтов.

Кошки и собаки

Если во сне на вас часто нападают агрессивные собаки, это с высокой вероятностью является сигналом того, что ваши отношения токсичны. Больная собака – символ завершения отношений.

Кошки, как правило, символизируют страсть и энергию. Левенберг по аналогии объяснила, что больной кот – сигнал отсутствия желания и страсти, а разъяренное животное является предупреждением об абьюзе.

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