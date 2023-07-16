Какие шутки никогда не нужно рассказывать за ужином: может закончиться ссорой

Приятную атмосферу за столом можно испортить неудачными шутками. У всех разное чувство юмора, поэтому если вы в компании, которую не хорошо знаете, лучше избегать некоторых высказываний.

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Чтобы провести уютный вечер, необходимо соблюдать несколько правил. OBOZREVATEL собрал список шуток, которые могут испортить впечатление о вас.

"Не волнуйся, у меня есть номер компании по доставке пиццы на быстром наборе".

Такое выражение унизит хозяев дома перед другими гостями. Даже не пытайтесь оправдывать, что это невинная шутка. Хозяйка подумает, что она не вкусно приготовила блюда и будет некомфортно чувствовать себя до конца вечера.

"Ого, тебе, должно быть, пришлось вызвать сюда целую клининговую компанию".

Нельзя высмеивать усилия хозяев. Этот тип шутки не злой, но его могут воспринять как оскорбление. Люди прилагают немало усилий, чтобы организовать ужин и поэтому лучше похвалите их, а не насмехайтесь.

"Она, наверное, не ответила на приглашение, чтобы не пропустить "Холостяка".

В любом случае не шутите над тем, кто не смог прийти на ужин. Потому что такие шутки в адрес людей, которых нет рядом, могут вызвать неоднозначные эмоции у гостей. Это создаст неуютную атмосферу за столом.

"Я не могу поверить, что твои родители наконец-то выпустили тебя сегодня вечером".

Не следует направлять свои шутки на семейную и личную жизнь человека. Уважайте границы гостя или хозяев.

Шутки о политике, религии или культуре

На такие темы вообще лучше не разговаривать за столом. У каждого есть свои предпочтения, которые не всегда совпадают с мыслями других. Такие высказывания могут оскорбить человека и заставят его чувствовать себя некомфортно из-за своих взглядов.

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