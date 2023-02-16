Какие породы собак лучше всего ладят с детьми: игривые и ласковые

Практически все родители хотя бы раз в жизни слышат от своего ребенка два заветных слова: "Хочу собаку". Нередко после этого начинаются поиски животного, которое бы стало хорошим компаньоном для всей семьи. Но вопрос, какая порода собаки лучше подходит ребенку, при этом остается на первом месте.

Видео дня

Издание PetMD собрало свою топ-10 пород, которые хорошо ладят с детьми. За советами они обратились к Холли Патнэм – доктору ветеринарной медицины и бывшему члену правления Ассоциации ветеринаров приютов. Она сложила гайд, как правильно выбирать собаку, как знакомить ее с семьей и разработала список пород.

По каким критериям выбирать собаку в семью

На самом деле, порода не является ключевым показателем. Даже в рамках одного помета животные могут иметь совершенно разный характер. Поэтому доктор Патнэм советует не отказываться от идеи взять в приюте беспородную собаку. А при выборе будущего друга следует обратить внимание на три таких показателя.

Темперамент

Выбирайте животное, которое нравилось бы вам по своему характеру. Спокойные собаки формируют более крепкие связи, а активное животное, которое всем интересуется и во всем хочет участвовать, станет хорошим компаньоном маленькому хулигану. Так что заранее определите, какие черты характера вы хотите видеть в своем любимце.

Размер

Сам по себе размер не указывает на то, хорошо или плохо отнесется собака к детям. Однако это важно, учитывая условия содержания. Очень большой собаке будет плохо в городской квартире и это может не лучшим образом сказаться на ее характере, что будет пугать малыша. Хотя как правило именно крупные породы очень послушны.

Уровень энергии

Некоторые породы любят много бегать и прыгать. Такие собаки вряд ли подойдут людям, предпочитающим пассивный отдых и неспешные прогулки, а также флегматичным детям. И напротив, спокойные собаки не составят хорошей компании любителям пробежек на природе.

Как выбрать собаку

Не следует брать в семью животное по первому впечатлению. Оно может быть слишком возбуждено из-за нового знакомства и вести себя нетипично. Поэтому лучше несколько раз встретиться и погулять с собакой, прежде чем принимать окончательное решение.

Приходите знакомиться всей семьей и понаблюдайте, как пес будет реагировать на каждого ее члена. Обратите внимание на язык его тела. Подходит ли собака к вам и вашей семье, виляя хвостом или телом, или прячется в углу комнаты?

Присмотритесь, насколько собака готова играть и делиться своими игрушками с вашей семьей. Некоторые животные очень ревностно относятся к вещам, которые считают своими, и могут агрессивно отреагировать на попытку их отнять. Это может вылиться в довольно опасную ситуацию, если маленький ребенок попытается поинтересоваться собачьими игрушками или мисками.

5 вопросов, которые следует задать при выборе семейной собаки

Не стесняйтесь задавать эти вопросы заводчикам или персоналу в приюте. Они помогут вам быстро составить ясное представление о конкретном животном.

Безопасна ли собака для всех членов семьи? Некоторые собаки готовы одинаково общаться со всеми членами семьи, а некоторые тяготеют только к взрослым или представителям одного пола. А кто-то и вовсе выбирает себе одного хозяина, а с остальными не общается.

Каков уровень энергии у собаки? Вам решать – вам нужен пес, который будет сопровождать вас и вашу семью во время долгих прогулок, или собачка, которую можно будет свободно носить на руках.

Какой постоянный уход потребуется собаке? Пушистых животных нужно вычесывать, любителей покопаться в грязи – часто купать, если вы решитесь на животное преклонного возраста – ему понадобятся регулярные визиты к ветеринару.

Какой возрастной диапазон вы ищете? Щенка проще научить всему, что вы хотите видеть в собаке, но по мере взросления он наверняка не раз разнесет вам дом. Зато быстро подружится со всеми в семье. Взрослый пес уже многое умеет сам, но он может достаточно долго привыкать к новой семье и не очень-то охотно менять старые привычки.

Будет ли эта собака ладить с другими домашними животными? Если у вас дома есть другие пушистые любимцы, вам следует выбрать собаку, которая показала себя как дружелюбная к животным. Также убедитесь, что животные, уже живущие у вас, готовы к такому пополнению в их стае.

Десятка пород, которые лучше всего подойдут для семьи с детьми

Даже несмотря на то, что эти породы по своим характеристикам считаются идеальными для сосуществования с детьми, вам все равно нужно будет присмотреться к конкретному животному. Для этого воспользуйтесь советами выше. А вот топ-10 пород собак для семьи, которые по основным характеристикам будут благосклонны к детям.

Дворняга

Беспородные собаки и помеси разных пород часто сочетают в себе лучшие черты из тех, которые были присущи их родителям. Очень часто они умны, добры и общительны. К тому же вы сможете получить массу информации о характере собаки от персонала в приюте, откуда вы берете собаку. Также вы сможете сколько угодно раз приходить на предварительное знакомство – работники только поблагодарят вас за помощь с выгулом пса.

Золотистый ретривер

Независимо от темперамента (активного или спокойного) золотистые ретриверы отличаются необычайной терпением. Такая собака будет спокойно реагировать, пока даже маленький ребенок будет совать пальцы ему в глаза и пасть и кусать его за хвост. Дети обожают этих больших добряков. Но обратите внимание, что этой породе нужно уделять достаточно много времени на упражнения и игры, а также регулярно вычесывать шерсть.

Лабрадор-ретривер

Недаром эта порода считается одной из самых популярных в мире. Эти собаки умны, верны, любящи, заботливы и надежны. Они послушны и выносливы, приветливы и дружелюбны, а еще легко поддаются дрессировке. Словом, идеальные няни. Но лабрадорам нужно много упражнений, в частности, они любят плавать. Поэтому рассчитывайте свои силы, принимая такого питомца в семью.

Пудель

Вдобавок к собачьему острому уму пудели наделены также нежностью и терпением. Они до последнего будут держать негативные эмоции, как раздражение или скуку, при себе. Пудели бывают разных размеров, так что вы легко подберете себе идеального друга, которому будет комфортно в вашем жилище. Также эта порода мало линяет, поэтому подойдет ребенку, склонному к аллергии.

Ирландский сеттер

Этот пес будет с энтузиазмом играть с вашими детьми хоть целый день – бегать, прыгать, манипулировать разными предметами. Это активная и энергичная порода. Ирландские сеттеры не любят одиночество, поэтому с радостью будут присматривать за малышами. Они легко сходятся с новыми людьми и очень общительны. Но такой собаке понадобится немало времени на качественный выгул и тщательный уход за шерстью.

Венгерская выжла

Это не очень распространенная порода, а зря – она безупречно подходит для семей с подростками. Благодаря своему мягкому характеру, верности и ласковости они хорошо влияют на детей в наиболее нервный период их роста. Выжлы сильно привязываются ко всем членам семьи и одинокий подросток сможет найти в такой собаке родную душу. Порода не нуждается в сложном уходе, но ей требуется много движения и физических упражнений.

Ньюфаундленд

Эти добродушные великаны – прирожденные няни. Они будут безропотно терпеть все, что будут делать с ними дети, даже если это граничит с издевательством. При этом Ньюфаундленд никому не даст в обиду своего маленького хозяина. Собаки этой породы любят плавать и быстро учатся навыкам спасения на воде, поэтому такой пес станет отличным компаньоном ребенку, которого вы хотите приучить к воде. Из минусов – в городской квартире ньюфаундленду будет очень тесно, они также пускают слюну и сильно линяют. Но не влюбиться в этого доброго и умного пса просто невозможно.

Бультерьер

Эта порода считается агрессивной и это огромная несправедливость. Бультерьеры были выведены как собаки-компаньоны, поэтому они имеют общительный характер и любят взрослых и детей. Такой друг подойдет для очень активного ребенка, ведь бультерьерам нужно много движения, игр и упражнений, чтобы они не начали со скуки делать пакости. При этом они с радостью подарят нежность своим людям. Плюс ухаживать за ними достаточно просто и дрессировке они хорошо поддаются.

Бигль

Это компактная собака, которая имеет спокойный темперамент и любит игры на свежем воздухе. Бигли прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными. Они будут с радостью гулять с ребенком, ведь любят исследовать все вокруг себя и обрадуются компании во время своих поисков. Это сильный и выносливый пес, при этом способный к концентрации внимания и покорности. Бигли нуждаются в регулярном вычесывании, ведь они линяют.

Бульдог

О преданности и терпении всех видов бульдогов ходят легенды. Они очень ласковы с детьми и при этом достаточно осторожны, ведь самыми активными среди собак их не назовешь. Даже в большой семье со многими малышами и другими животными бульдог приживется и займет свое место. Они социальны, поэтому рады будут и гостям. А удобно им будет в доме любого размера. Из специфического ухода бульдоги нуждаются в купании, ведь в складках их кожи накапливается грязь, и отдельном внимании к зубам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать собачью шерсть с обивки салона авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.