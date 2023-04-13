Какие породы собак дорого обходятся: будет много затрат

Качественный уход за домашним животным – удовольствие не из дешевых. Правильное питание, игрушки, забота о здоровье – все это требует средств. Но когда речь идет о собаках, некоторые породы могут по-настоящему влететь своим хозяевам в копеечку.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал список популярных пород, требующих дополнительных затрат. В основном из-за особенностей здоровья, но также и из-за ухода.

Йоркширский терьер

Очень популярные комнатные собачки требуют регулярного груминга, ведь их шерсть постоянно растет, как человеческие волосы. В случае, если йорк участвует в выставках, за ней нужно будет отдельно ухаживать, чтобы она была блестящей и здоровой. Но это приятные хлопоты. А вот регулярные проблемы с зубами этих собак могут нуждаться в ежегодных дорогостоящих процедурах под анестезией.

Французский бульдог

Как и любая брахицефальная порода, французский бульдог подвержен проблемам с дыханием – за этим нужно внимательно следить и при малейших проблемах обращаться к врачу. Иногда, чтобы облегчить животному вдыхание воздуха, необходимо провести операцию на дыхательных путях. Также французы подвержены болезням глаз, ушей, сердечно-сосудистой системы, позвоночника и суставов. Профилактика всех этих проблем часто обходится крайне дорого.

Золотистый ретривер

Известность этой породе обеспечивают ее коммуникабельность и оптимизм. Но проблемной стороной голденов является их здоровье. У них проблемные суставы, кожа, глаза и уши. А еще они склонны болеть раком. Спасение любимца тогда потребует химиотерапии, облучения и других дорогостоящих процедур. Вылечить животное будет дорого, но вполне возможно.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти замечательные лохматые малыши имеют очень слабое здоровье. У кавалерчиков часто возникают проблемы с сердцем, суставами, глазами и другими органами и системами органов. В ветеринарном сопровождении они нуждаются постоянно и могут болеть несколькими болезнями одновременно. Многие такие собаки вынуждены принимать лекарства ежедневно на протяжении всей жизни. Расходы и хлопоты при этом, конечно, ложатся на владельца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об успехе британских ветеринаров, сумевших излечить пса от крайне нетипичной для собак болезни.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.