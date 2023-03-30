Какие пароли нельзя ставить на банковские карты: распространенные варианты

Чем проще PIN-код на банковской карте, тем выше шанс того, что им могут воспользоваться воры. Мошенничество с дебетовой картой происходит не только когда преступники получают доступ к номеру карты, очень распространенные случаи использования PIN-кода.

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Эксперты не рекомендуют ставить некоторые пароли на банковские карты. К примеру, по статистике, 20% кодов, сломанных ворами, начинались с "19". Какой PIN-код легко угадывают злоумышленники, разбиралось издание Sante Plus.

Какие PIN-код самые опасные

Сотрудник компании Meta Ник Берри отметил, что вероятность того, что вор угадает ваш код, очень низка, ведь существует более 10 тысяч вариантов четырехзначного кода. Но на практике многие используют слишком простые коды, например, даты рождения.

Рекомендуется не использовать следующие коды:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580

Как выбрать PIN-код

По статистике некоторые комбинации используются не часто, поэтому воры реже угадывают их.

Это, например:

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068

Эксперт в очередной раз подчеркнул, что никогда не следует записывать свой PIN-код в легкодоступном для воров месте (например, хранить бумажку с кодом в кошельке) и сообщать его посторонним людям.

Как понять, что злоумышленники получили доступ к вашей карте

Вы заметили небольшие странные расходы на своем счете

Бостонский аналитик безопасности Роберт Сичилиано отмечает: "Как только вор получит доступ к вашей банковской карте, он снимет небольшую сумму, которая, возможно, не вызовет тревоги. Это может быть несколько евро".

Действовать нужно быстро. Пока карта не заблокирована, вор очень быстро перейдет к большим суммам.

Вы видите платежи, совершенные вдали от вашего региона

Если вы заметите необоснованные платежи вне вашего города, района, области или даже района в городе, вероятно, вы стали жертвой кражи. Как только вы заподозрили мошенничество со счетом вашей карты, вы должны немедленно связаться со своим банком. Проверьте в Интернете или через мобильное приложение банка, есть ли у вас способ напрямую заблокировать доступ к вашей карте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцев предупредили о схеме мошенников. Воры выпускают "карточки-близнецы" и снимают деньги со счетов.

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