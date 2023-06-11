Какие области Украины накроют грозы и шквалы: прогноз погоды

В понедельник, 12 июня, в Украину снова придут дожди. В некоторых регионах также ожидаются грозы и ощутимое похолодание.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Также синоптики передают усиление ветра.

Согласно прогнозу, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. В Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях прогнозируются умеренные дожди. А на юге и востоке страны также могут быть затяжные дожди и грозы.

Завтра, 12 июня, синоптики обещают северо-восточный ветер скоростью в 7-12 м/с, иногда он может усиливаться до 20 м/с.

Что касается температуры, то в западных и северных регионах ночью ожидается +7...+12 градусов, а днем –– + 12...+17. На остальной территории Украины будет +11...+16 градксов ночью и до 22 днем.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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