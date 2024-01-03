Какие находки предвещают счастье и удачу: народные приметы

Согласно народным поверьям некоторые предметы могут принести счастье и удачу. Они притягивают желаемое и оберегают семью от злых сил.

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OBOZ.UA составил список находок, которые не стоит обходить на улице. Вам улыбнулась удача, если вы нашли предметы из списка ниже.

Подкова

Такой предмет не только украсит ваш интерьер, но и принесет успех и благополучие в семью. Наши предки верили, что подкову нужно повесить над дверью ножками вверх, чтобы в доме была полная чаша счастья.

Ключ

Если вы увидели ключ на дороге, такая находка предвещает удачу. Проблемы быстро решатся и жизнь наладится, потому что это "ключ к счастью".

Часы

Исправные часы запустят новый отсчет времени и помогут удачи найти путь к вашему дому.

Перчатки

Найти перчатки означает, что вы заведете новые знакомства или пойдете на романтическое свидание. Всё зависит от того, из какого материала они сделаны. Кожа – крепкий деловой союз, теплая ткань – верные друзья. Если девушка нашла мужскую перчатку, то она в ближайшее время встретит любимого.

Икона

Это хороший знак, предвещающий добро и понимание в семье.

Пуговица

Если вы нашли пуговицу, то ждите хороших новостей. Всё зависит от количества отверстий в предмете. Чем их больше, тем приятнее будут новости.

Старинная монета

Считается, что такая находка сохраняет мудрость времен и может стать настоящим оберегом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя носить в сумочке, потому что некоторые вещи притягивают несчастье и одиночество.

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