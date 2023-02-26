Какие кошки лучше всего подходят для семей с детьми: любят играть и всегда ласковые

Каждая порода кошек имеет характерные особенности: одни отличаются послушным и нежным характером, другие – независимым нравом. Ища любимцев для семьи, следует обратить внимание на породы, которые любят играть с детьми и всегда ласковы.

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Например, массивные мейн-куны обычно общительны и очень умны, редголы – идеальные компаньоны, а сфинксы обожают объятия. Издание The spruce pets обнародовало рейтинг самых ласковых пород кошек.

Регдол

Если вы ищете ласкового и неприхотливого в уходе кота – обратите внимание на породу редгол. Эти кошки – уникальные компаньоны, они хвостиком будут ходить за вами из комнаты в комнату, будут скучать, пока вас не будет дома, и даже как собаки могут приносить вам игрушки для игр.

Шотландская вислоухая

Это очень спокойная и нежная порода. Характерную особенность – изогнутые ушки – эти коты получили вследствие мутации. Скоттиш-фолды очень коммуникабельны, игривые и веселые. Их будут обожать все – и дети, и взрослые.

Сфинксы

Владельцы сфинксов говорят, что эти коты похожи на "живую грелку", ведь они очень тактильны, обожают поглаживания и объятия, а ночью обязательно придут к вам в постель, чтобы согреться. Сфинксы – очень "ручные" коты, которые будут с удовольствием сидеть у вас на коленях.

Мейн-кун

Мейн-куны выглядят грозными и сердитыми, но это очень нежная и общительная порода. Их часто выбирают в подарок детям, ведь мейн-куны прекрасно ладят с самыми маленькими.

Эта порода отличается также интеллектом, их можно научить разным командам. Интересна история происхождения – вокруг нее до сих пор идут дискуссии. По одной из версий, предки современных мейн-кунов путешествовали с викингами, согласно другой – мейн-куны возникли как помесь кошки и енота.

Персы

Персидские коты – пушистые ленивцы, отличающиеся активностью только в детстве. С возрастом персы становятся едва ли не самой ленивой породой. Спокойные, ласковые, медленные – эти коты станут настоящим украшением дома. Однако стоит заметить, персы не очень любят чужих людей, так что к гостям могут относиться с настороженностью.

Сиамская кошка

Сиамцы – очень активные и социальные коты. Если вы ищете спокойного и молчаливого любимца – вам точно не следует выбирать сиамца. Эта порода любит "разговаривать", она будет ходить за вами по квартире, отвечая заинтересованным мяуканьям на каждую вашу фразу. Возможно, поэтому сиамцев часто выбирают для себя одинокие люди.

Бомбейская кошка

Это настоящие маленькие пантерки, отличающиеся игривым и веселым характером. Бомбейские кошки прекрасно ладят с другими животными, а вот чужаков в доме недолюбливают. Этих кошек не следует надолго оставлять в одиночестве.

Тонкинская кошка

Эта порода отличается невероятно красивыми голубыми глазами. Внешне тонкинская кошка очень похожа на сиамскую, но характер имеет более уравновешенный и спокойный.

Тонкинская кошка, или тонкс – это помесь сиамской и бирманской пород. Они очень любят ласкаться и будут постоянно просить у вас внимания.

Американская короткошерстная кошка

Американские короткошерстные коты – очень популярная порода. У них серый окрас с полосками и выразительные зеленые глаза. Это одновременно ласковая, общительная и независимая порода.

Они любят нежиться, но навязываться не будут.

Бирманская кошка

Эта порода отличается преданностью и верностью. Они очень привязываются к своим хозяевам, но вести себя могут иногда независимо и отстраненно. Бирманская кошка – отличный компаньон и отличается неагрессивным характером.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как оригинально назвать кошку и кота.

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