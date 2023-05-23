Какие комнатные цветы защищают от сглаза: станут 'громоотводом'

Комнатные цветы защищают жилище от вредных веществ в воздухе. А еще от излишней влаги и неприятных запахов. В народе также верят, что они способны сдерживать потоки отрицательной энергии и защищать от дурного глаза.

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Конечно, не все – только отдельные растения могут стать настоящими оберегами. OBOZREVATEL разобрался с этим вопросом и составил список.

Кактус

Эти живущие суккуленты способны не просто поглощать плохую энергию, но еще и перерабатывать ее в положительные вибрации. Они служат настоящим громоотводом для негатива. Поэтому кактусы советуют расставлять у дверей и в окнах, чтобы создать настоящий защитный барьер.

Бегония

Чрезвычайно эффектное декоративное растение является мощным нейтрализатором любого негатива в энергетическом поле. Чем ближе ко входу стоит вазон с ней, тем сильнее защитное действие. Также бегония способна ослаблять эмоциональное напряжение между жильцами дома и останавливать ссоры и конфликты, снимать стресс.

Алоэ

Различные виды алоэ станут хорошим барьером от энергии болезней, именно поэтому этот суккулент хорошо ставить в доме, где жители часто страдают от проблем со здоровьем. Алоэ защитит биополе дома и не допустит внутрь постороннее магическое воздействие.

Базилик

Эту ароматическую траву нередко выращивают как вазон. И правильно поступают, ведь ее запах не просто делает атмосферу в комнате более комфортной, он также действует на энергетическом уровне. Но горшок с базиликом лучше не оставлять в помещениях, где отдыхают, его запах и энергетический поток от него очень сильны.

Герань

Цветущее растение впитывает в себя любой негатив, как губка, и чувствует себя от этого даже лучше. Никакие вибрации злости, гнева либо другого негатива не попадут в дом, где стоит горшок с геранью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях, которые приживутся в любом доме независимо от условий.

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