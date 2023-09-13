Какие комнатные цветы можно дарить: что символизируют

Комнатные растения – всегда идеальный подарок. Они практичнее, чем обычные букеты, и могут украсить любой интерьер. Однако немногие знают, что некоторые цветы имеют символическое значение.

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Издавна растения наделяли уникальными качествами: некоторые цветы, по поверьям, принесут в дом покой и гармонию, другие – защитят от болезней и станут настоящим оберегом для семьи. Какие комнатные растения следует выбрать в подарок и что они означают – читайте в материале OBOZREVATEL.

Цветок любви и мира

Спатифилум символизирует любовь и мир. По поверьям, это растение приносит в дом покой, уют и семейную гармонию. Спатифилумы довольно неприхотливы, не любят чрезмерного полива и прекрасно чувствуют себя в слегка сухом грунте. Растение станет украшением интерьера благодаря нежным белым цветам и глянцевым темно-зеленым листьям. Спатифиллум вырастает до метра высотой и лучше себя чувствует при ярком косвенном освещении.

Цветок удачи

Если вы хотите пожелать кому-то успеха или поздравить со значимым событием на работе – подарите оксалис, цветок удачи. Растения с сердцевидными треугольными листьями разных оттенков зеленого или темно-фиолетового цвета гармонично впишутся в интерьер. Оксалис имеет крошечные розовые или белые цветы. Растение довольно хрупкое, вырастает примерно до 30 см высотой. Из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты оксалис еще называют кислицей.

Символ денег и процветания

Пилея символизирует процветание. Ее также называют монетным растением или китайским денежным деревом. Растение в народе считают олицетворением финансовой стабильности, материального достатка и богатства. И правда, тонкие стебли и округлые листья напоминают своеобразные монетки. Издавна суеверные люди закапывали в землю листик пилеи и несколько монет – считалось, что такой ритуал может привлечь в дом изобилие.

Цветок благодарности

Маранта ассоциируется с благодарностью. В народе ее называют "молитвенным растением", ведь листья каждую ночь складываются, напоминая руки, сложенные в молитве. Маранта символизирует мир, покой, благодарность, заботу. Ее дарят обычно наставникам: учителям, руководителям и вообще людям, к которым относятся с уважением. Маранты лучше растут при слабом или среднем уровне освещения. Поливать их нужно не очень часто, когда верхний слой почвы будет полностью сухим. Растения произрастают до 30 см в высоту.

Символ защиты, здоровья и лечения

Исцеление и защиту олицетворяет алоэ вера. Это растение тысячелетиями использовали в лекарственных целях. Алоэ вера имеет в составе целебный прозрачный гель – его добавляют в лекарственные препараты для лечения заболеваний кожи. Алоэ вера – очень простое в выращивании растение. Оно не нуждается в частом поливе и быстро растет при ярком солнечном освещении.

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