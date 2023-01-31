Какие комнатные растения лучше всего впитывают влагу и избавляют от плесени: список

Комнатные растения не просто радуют глаз. Некоторые из них могут уменьшить образование конденсата на окнах, снизить уровень влажности и даже предотвратить появление плесени.

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Пальмы или английский плющ помогут естественным способом контролировать влажность в вашем доме, ведь способны через листья поглощать лишнюю воду. Какие растения следует приобрести, если вы хотите избавиться от плесени в доме, разбиралось издание Express.

Пальма

Пальмы – отличный выбор для контроля влажности и защиты от плесени. Их раскидистые листья быстро впитают лишний конденсат.

Лучше всего для борьбы с плесенью и плесенью подойдут следующие виды пальм:

– пальма арека;

– бамбуковые пальмы;

– карликовая финиковая;

– тростниковая;

– дамская пальма.

Пальмы неприхотливы в уходе и очень полезны для вашего дома.

Спатифиллум или лилия мира

Спатифиллум предпочитает тень и цветет в местах с высокой влажностью. Иногда это растение ставят даже в ванной комнате.

Лилия мира поглощает влагу через листья, и ей совсем не нужны прямые солнечные лучи. Она отлично себя чувствует под люминесцентным освещением.

Кроме того, спатифиллум подходит для людей, страдающих на аллергию или астму. Но стоит помнить, что спатифиллума очень токсичны для домашних животных, поэтому кошек и собак следует держать подальше от растения.

Чтобы обеспечить хороший фотосинтез, достаточно лишь регулярно протирать листья.

Английский плющ или плющ Хедера

Английский плющ хорошо справится с плесенью во влажных помещениях. Лучше всего он растет при ярком косвенном освещении и требует регулярного полива.

Плющи предпочитают умеренную влажность, но они нормально выдержат и низкий уровень влаги в домашних условиях. Чтобы плющ хорошо рос, ему необходима достаточная правильная циркуляция воздуха. Эти растения нельзя слишком сильно заливать водой. Не забывайте держать плющ подальше от домашних животных, поскольку листья токсичны для них. По этой причине английский плющ обычно вешают в подвесном горшке или ставят высоко на шкаф.

Сансевиерия или тещин язык

Это выносливое и адаптированное растение также является одним из лучших в борьбе против конденсата и влаги. Сансевиерия хорошо растет при ярком свете, теплых температурах и не нуждается в уходе. Достаточно поливать ее раз в несколько недель.

Листья растения имеют разные формы и цвета, многие из них напоминают змеиную кожу, и согласно исследованиям, листья не только впитывают лишнюю влагу, но и фильтруют обычные бытовые токсины.

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