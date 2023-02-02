Какие картины нельзя вешать дома: приносят бедность и бессилие

Картины создают в доме особую атмосферу уюта и изящества. Однако не все изображения несут положительную энергетику.

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Издавна говорили, что не следует вешать в доме картины с изображениями шторма, развалин, неизвестных знаков или иероглифов. Какие картины, по поверьям, не следует выбирать для коридора, гостиной или спальни, разбирался OBOZREVATEL.

Древние руины

Картины с руинами, например, Древнего Рима, выглядят впечатляюще. Пастельные, белые и небесно-синие оттенки сооружений будут идеально подходить к любому интерьеру.

Однако в народе говорят, что вешать в доме такие изображения – к потерям и разрухе в жизни. Старые, разрушенные, потрескавшиеся здания на картинах не несут никакого позитива на энергетическом уровне. По наиболее роковой трактовке, они могут навлечь в семью бедность и нужду.

Египетские или китайские иерографы и неизвестные знаки

Прежде чем вешать в комнате картину с какой-нибудь надписью, следует все-таки перевести написанное и разобраться с неизвестными символами.

Некоторые знаки и иероглифы могут иметь отрицательное значение.

Стоячая вода или шторм

Картины художников-маринистов очень популярны среди дизайнеров интерьера. Они освежат даже самую темную комнату.

Но в народе к таким картинам относились с осторожностью. Здесь все играет на ассоциациях. Изображение стоячей воды принесет в семью застой, а шторм, напротив, спровоцирует ссоры и конфликты.

Картины с отрицательными эмоциями

Картины с изображениями страданий, плача, нищеты, болезней, физических недостатков лучше не выбирать для дома. Хорошего настроения они точно не прибавят.

Аналогичная трактовка касается картин, где люди находятся в состоянии злобы, ярости, агрессии, гнева.

Увядшие листья, опавшие цветы, сломанные ветки, сухие деревья также несут энергию старения и смерти.

Лучше выбрать хороший нейтральный сюжет.

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