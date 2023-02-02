Какие картины нельзя вешать дома: приносят бедность и бессилие
Картины создают в доме особую атмосферу уюта и изящества. Однако не все изображения несут положительную энергетику.
Издавна говорили, что не следует вешать в доме картины с изображениями шторма, развалин, неизвестных знаков или иероглифов. Какие картины, по поверьям, не следует выбирать для коридора, гостиной или спальни, разбирался OBOZREVATEL.
Древние руины
Картины с руинами, например, Древнего Рима, выглядят впечатляюще. Пастельные, белые и небесно-синие оттенки сооружений будут идеально подходить к любому интерьеру.
Однако в народе говорят, что вешать в доме такие изображения – к потерям и разрухе в жизни. Старые, разрушенные, потрескавшиеся здания на картинах не несут никакого позитива на энергетическом уровне. По наиболее роковой трактовке, они могут навлечь в семью бедность и нужду.
Египетские или китайские иерографы и неизвестные знаки
Прежде чем вешать в комнате картину с какой-нибудь надписью, следует все-таки перевести написанное и разобраться с неизвестными символами.
Некоторые знаки и иероглифы могут иметь отрицательное значение.
Стоячая вода или шторм
Картины художников-маринистов очень популярны среди дизайнеров интерьера. Они освежат даже самую темную комнату.
Но в народе к таким картинам относились с осторожностью. Здесь все играет на ассоциациях. Изображение стоячей воды принесет в семью застой, а шторм, напротив, спровоцирует ссоры и конфликты.
Картины с отрицательными эмоциями
Картины с изображениями страданий, плача, нищеты, болезней, физических недостатков лучше не выбирать для дома. Хорошего настроения они точно не прибавят.
Аналогичная трактовка касается картин, где люди находятся в состоянии злобы, ярости, агрессии, гнева.
Увядшие листья, опавшие цветы, сломанные ветки, сухие деревья также несут энергию старения и смерти.
Лучше выбрать хороший нейтральный сюжет.
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