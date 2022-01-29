Какие фото собирают больше лайков в соцсетях: есть два главных принципа

Снимки с правильным балансом света и минимальным количеством цветов обречены на успех и лавину лайков в социальной сети Instagram. Также, чтобы стать популярным, фото лучше не перегружать лишними предметами.

Чтобы сформировать основные визуальные качества популярной фотографии, ученые Университета штата Северная Каролина написали компьютерную программу, которая просканировала более 140 тысяч существующих изображений в Instagram. Проанализировав их, исследователи определили два основных правила успешной фотографии.

Первое – следует найти баланс света и цвета, второе – сделать снимок либо очень простым, либо, наоборот, – сложным.

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Также они выделили шесть главных черт, которые привлекают внимание пользователей и могут увеличить ответную реакцию примерно на 19%, в то время как использование определенного фильтра может повысить ее только на 3%.

Меньше цветов на фото. Согласно выводам специалистов, очень насыщенные красками фото собирают меньше лайков.

Яркость. Чем больше интенсивность – тем лучше!

Количество предметов . Предпочтительней оставить на фото меньшее количество вещей или объектов, чем перегрузить его лишними деталями.

Баланс размещения . Для хорошего снимка следует сохранять почти идеальный баланс между краями фотографии и ее серединой.

Беспорядочность размещения предметов . "Разбросанные" по кадру объекты не всегда оценивают по достоинству. К примеру, кирпичная стена, где все построено по четкому принципу, получит в разы больше лайков.

Симметрия. Эта черта также определяет, сколько лайков получит фото. Все зависит от того, насколько симметричны части снимка как вертикально, так и горизонтально.

Instagram – это соцсеть, где люди делятся фото- и видеоконтентом. Главное здесь зачастую – визуальный контент, а не текст.

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