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Какие фамилии в Украине являются антонимами: примеры

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
438
Какие фамилии в Украине являются антонимами: примеры

История украинских фамилий уходит в глубину веков. Большинство фамилий возникло на основе характерных прозвищ, сформировавшихся от имен, профессий, топонимов, особенностей внешности и т.п.

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Фамилии могли возникать и на основе названий, обозначавших родство. Именно среди них, говорят ученые Института языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины, есть много антонимов.

Фамилии, созданные на основе слов "дед" и "баба", очень распространены и встречаются во всех регионах Украины. Они весьма разнообразны: Дидух, Диденчук, Диденко, Дидковский, Дедович, Дидун, Дед, Дидуленко, Бабин, Бабий, Бабийчук, Бабьюк, Бабенко и т.д.

Эти фамилии, по словам языковедов, можно сгруппировать в своеобразные антонимические пары:

  • Дідаш – Бабаш,
  • Діденко – Бабенко,
  • Діденчук – Бабінчук,
  • Дідик – Бабик,
  • Дідицький – Бабицький,
  • Дідич – Бабич,
  • Дідиченко – Бабиченко,
  • Дідичук – Бабичук,
  • Дідко – Бабко,
  • Дідула – Бабула,
  • Дідур – Бабур,
  • Дідура – Бабура,
  • Дідусенко – Бабусенко,
  • Дідух – Бабух,
  • Дідушко – Бабушко,
  • Дідушок – Бабушок,
  • Дідченко – Бабченко,
  • Дідюк – Баб’юк.

С лексической точки зрения интерес представляют также фамилии-композиты – они образуются в результате добавления к существительному прилагательной основы: Белодид, Сиробаба, Глуходид, Лихобаба и т.д.

Есть и отдельная категория фамилий, образованная сочетанием глаголов в форме 2-го лица единственного повелительного наклонения и существительного – субъекта действия: Валяйбаба, Дуридид.

Среди исследователей нет уверенности в том, как возникла фамилия Колибаба и его вариации: Калибаба, Кулибаба).

По одной из версий фамилия образовалась от сочетания глагола "колоти" и существительного "баба". По другой – Колибаба может быть производным от "кульбаба".

Третья группа этимологов добавляет, что для объяснения фамилии следует обратиться к другим языкам: румынскому – Colibaba (Nikola + Baba), или польскому – Kolibaba ("тюхтій").

На карте обозначены регионы распространения фамилий.

Какие фамилии в Украине являются антонимами: примеры

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