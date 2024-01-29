Какие фамилии в Украине являются антонимами: примеры

История украинских фамилий уходит в глубину веков. Большинство фамилий возникло на основе характерных прозвищ, сформировавшихся от имен, профессий, топонимов, особенностей внешности и т.п.

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Фамилии могли возникать и на основе названий, обозначавших родство. Именно среди них, говорят ученые Института языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины, есть много антонимов.

Фамилии, созданные на основе слов "дед" и "баба", очень распространены и встречаются во всех регионах Украины. Они весьма разнообразны: Дидух, Диденчук, Диденко, Дидковский, Дедович, Дидун, Дед, Дидуленко, Бабин, Бабий, Бабийчук, Бабьюк, Бабенко и т.д.

Эти фамилии, по словам языковедов, можно сгруппировать в своеобразные антонимические пары:

Дідаш – Бабаш,

Діденко – Бабенко,

Діденчук – Бабінчук,

Дідик – Бабик,

Дідицький – Бабицький,

Дідич – Бабич,

Дідиченко – Бабиченко,

Дідичук – Бабичук,

Дідко – Бабко,

Дідула – Бабула,

Дідур – Бабур,

Дідура – Бабура,

Дідусенко – Бабусенко,

Дідух – Бабух,

Дідушко – Бабушко,

Дідушок – Бабушок,

Дідченко – Бабченко,

Дідюк – Баб’юк.

С лексической точки зрения интерес представляют также фамилии-композиты – они образуются в результате добавления к существительному прилагательной основы: Белодид, Сиробаба, Глуходид, Лихобаба и т.д.

Есть и отдельная категория фамилий, образованная сочетанием глаголов в форме 2-го лица единственного повелительного наклонения и существительного – субъекта действия: Валяйбаба, Дуридид.

Среди исследователей нет уверенности в том, как возникла фамилия Колибаба и его вариации: Калибаба, Кулибаба).

По одной из версий фамилия образовалась от сочетания глагола "колоти" и существительного "баба". По другой – Колибаба может быть производным от "кульбаба".

Третья группа этимологов добавляет, что для объяснения фамилии следует обратиться к другим языкам: румынскому – Colibaba (Nikola + Baba), или польскому – Kolibaba ("тюхтій").

На карте обозначены регионы распространения фамилий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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