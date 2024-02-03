Какие фамилии давали в Украине людям с добрым сердцем: примеры
Выразительные личные качества человека – чем не повод дать ему дружеское прозвище? Именно таким образом 200 лет назад и раньше формировались некоторые украинские фамилии.
Об этом в своем труде "Современные украинские фамилии" рассказал языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько. В частности, он собрал такие варианты родовых имен, которые четко указывают – зачинатель рода был человеком незлобивым, поступал по справедливости, никому не желал зла и за это был уважаемым в обществе человеком.
Так украинцы ценили тихий характер своих односельчан и называли таких людей соответствующим образом:
- Тихий,
- Благой,
- Тишко,
- Тихонько,
- Тихун.
Также ценились доброта, умение находить ко всем подход, миролюбие, любовь к людям. Это нашло выражение в следующих фамилиях:
- Деликатный,
- Ласкавый,
- Коханый,
- Субтельный,
- Мирный,
- Любый,
- Мирош,
- Солодкий,
- Святый,
- Добрий,
- Добрый.
Так же с характером первого носителя Редько связывает возникновение таких фамилий, как Шовковый или Оксамытный. По мнению языковеда, они скорее означали метафору добросердечного характера человека, чем указывали на то, какую одежду он носил.
О том, какие фамилии давали именно модникам и любителям нарядной одежды, OBOZ.UA рассказывал раньше.
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