Какие фамилии давали в Украине людям с добрым сердцем: примеры

Выразительные личные качества человека – чем не повод дать ему дружеское прозвище? Именно таким образом 200 лет назад и раньше формировались некоторые украинские фамилии.

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Об этом в своем труде "Современные украинские фамилии" рассказал языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько. В частности, он собрал такие варианты родовых имен, которые четко указывают – зачинатель рода был человеком незлобивым, поступал по справедливости, никому не желал зла и за это был уважаемым в обществе человеком.

Так украинцы ценили тихий характер своих односельчан и называли таких людей соответствующим образом:

Тихий,

Благой,

Тишко,

Тихонько,

Тихун.

Также ценились доброта, умение находить ко всем подход, миролюбие, любовь к людям. Это нашло выражение в следующих фамилиях:

Деликатный,

Ласкавый,

Коханый,

Субтельный,

Мирный,

Любый,

Мирош,

Солодкий,

Святый,

Добрий,

Добрый.

Так же с характером первого носителя Редько связывает возникновение таких фамилий, как Шовковый или Оксамытный. По мнению языковеда, они скорее означали метафору добросердечного характера человека, чем указывали на то, какую одежду он носил.

О том, какие фамилии давали именно модникам и любителям нарядной одежды, OBOZ.UA рассказывал раньше.

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