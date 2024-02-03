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Какие фамилии давали в Украине людям с добрым сердцем: примеры

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
813
Какие фамилии давали в Украине людям с добрым сердцем: примеры

Выразительные личные качества человека – чем не повод дать ему дружеское прозвище? Именно таким образом 200 лет назад и раньше формировались некоторые украинские фамилии.

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Об этом в своем труде "Современные украинские фамилии" рассказал языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько. В частности, он собрал такие варианты родовых имен, которые четко указывают – зачинатель рода был человеком незлобивым, поступал по справедливости, никому не желал зла и за это был уважаемым в обществе человеком.

Так украинцы ценили тихий характер своих односельчан и называли таких людей соответствующим образом:

  • Тихий,
  • Благой,
  • Тишко,
  • Тихонько,
  • Тихун.

Также ценились доброта, умение находить ко всем подход, миролюбие, любовь к людям. Это нашло выражение в следующих фамилиях:

  • Деликатный,
  • Ласкавый,
  • Коханый,
  • Субтельный,
  • Мирный,
  • Любый,
  • Мирош,
  • Солодкий,
  • Святый,
  • Добрий,
  • Добрый.

Так же с характером первого носителя Редько связывает возникновение таких фамилий, как Шовковый или Оксамытный. По мнению языковеда, они скорее означали метафору добросердечного характера человека, чем указывали на то, какую одежду он носил.

О том, какие фамилии давали именно модникам и любителям нарядной одежды, OBOZ.UA рассказывал раньше.

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