Какие числа приносят счастье: во что верят в китайской нумерологии

С давних времен люди искали знаки и символы, которые могли бы принести им удачу и счастье. К примеру, в китайской культуре большую роль играет нумерология, поэтому считается, что числа имеют значение и по-особому влияют на судьбу человека.

Согласно верованию, некоторые цифры считаются неудачными, а другие наоборот – по особому счастливыми, например, 2, 6, 8 и 9. Об их значении подробнее рассказали в издании Interia Kobieta.

Китайская нумерология также известна как "числа Ло Шу" – одна из старейших нумерологических систем в мире берет свое начало в древнем Китае.

Несмотря на то, что нумерология считается псевдонаукой, некоторые китайцы до сих пор ею руководствуются, когда выбирают этаж дома, номер телефона и т.д.

2

Цифра два в китайской нумерологии символизирует сотрудничество и единение. Она означает процветание, легкое достижение намеченных целей и карьеру.

Двойка также ассоциируется с партнерством и поддержкой.

6

Считается, что цифра шесть обладает свойствами, притягивающими богатство и материальные блага. Она играет свою роль, когда дело касается устранения препятствий, возникающих на пути к цели.

В китайском языке шестерка также связана со словами "течение", "течь".

8

Восьмерка – это в первую очередь деньги, успех, процветание.

Форма восьмерки симметрична, что дополнительно гарантирует гармонию и баланс. Недаром она считается излюбленной цифрой людей, занимающихся бизнесом.

9

Еще одна счастливая цифра – девять. Она считается символом единства земли и неба.

Девятка должна способствовать благосостоянию и признанию в окружении. Поскольку это самая большая цифра, ей приписывают и другие магические свойства. Например, 9 является также символом вечной любви.

Что касается двузначных чисел, то счастливые включают цифру 3, что символизирует рождение и жизнь.

Кроме того, 18 – это единственное двузначное число, приносящее процветание.

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