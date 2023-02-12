Какая будет погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз

В ближайшую ночь в Украине будут держаться морозы -4-11 градусов, но уже с понедельника, 13 февраля, начнется повышение температуры. Однако тепло не будет из-за сильных порывов ветра и влажности.

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Об этом сообщила в Telegram украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в целом по всей территории страны с начала новой недели начнется оттепель, только в восточных регионах возможны морозы от 0 до -3 градусов.

"Ветер в Украине и дальше с сильными порывами, западный, северо-западный. Снег, мокрый снег будет кружиться неожиданно, периодически, в южной части – без осадков", – спрогнозировала Диденко.

Морозной ночью до -5 градусов неделя начнется и в Киеве. Днем 13 февраля ожидается до +2 градусов. Возможен мокрый снег. Синоптик призвала одеваться теплее, поскольку погода еще далеко не весенняя.

Напомним: ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода в Украине в феврале будет по-настоящему зимней. В то же время синоптики обещают "интенсивный" последний месяц этого времени года.

Согласно прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, с 8-10 февраля в большую часть Европы поступили стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики, поэтому в Украине ожидается существенное и стабильное потепление по всей стране с 10-12 и до конца 2 декады февраля.

"Температурный режим будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до -3+4 градусов ночью", – прогнозировал Щедрин.

Также, по словам синоптика, где-то с 10 по 14 февраля по всей стране будет очень мало осадков, а солнца много.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимко ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары 2 февраля, когда отмечают День сурка.

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