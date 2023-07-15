Как жара влияет на домашних питомцев и как уберечь их от перегрева

Жара может отрицательно влиять на домашних животных, например собак, кошек и грызунов. Особенно с ростом температуры, вызванной изменениями климата, важно быть бдительным по отношению к своим маленьким любимцам. Перегрев организма может привести к тепловому удару, истощению, а в некоторых случаях даже к смерти.

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По данным издания National Geographic, физиологическая реакция животных на тепло иная, чем у людей. Собаки и кошки потеют только через лапы и нос, а кролики и птицы вообще не потеют.

Летом может возникнуть соблазн побрить своего пушистого любимца, но этого делать не нужно. Хотя это может показаться алогичным, но мех действует как изолятор, помогая животным согреваться зимой и охлаждаться летом. Кроме того, это защищает их от солнечных ожогов, к которым они столь же восприимчивы, как и люди.

Некоторые животные подвергаются большему риску получить тепловой удар. В частности, брахицефалы – короткоголовые собаки, такие как мопсы, бульдоги, французские бульдоги и бостонские терьеры – имеют узкие трахеи и могут иметь проблемы с дыханием в жару. Так, в Киеве был случай, когда мопс погиб, когда его владельцы оставили любимца в закрытом авто на парковке.

"Тепловой удар может произойти где угодно. Я жил в Луизиане, Массачусетсе и Пуэрто-Рико, и видел тепловой удар у домашних животных во всех трех местах. Часто тепловой удар может спровоцировать то, что собаки остаются на несколько минут в автомобилях даже при температуре 21,1 °C (на улице)" - рассказала ветеринарка из США Барбара Ходжес.

По ее словам, если температура на улице достигла 26°C, то в закрытом автомобиле она может превысить 36°C.

Ветеринары предупреждают, что домашние животные с сердечными заболеваниями, с лишним весом, очень молодые или очень старые могут быть одинаково уязвимы для жары.

Рекомендации для владельцев животных, чтобы уберечь их от перегрева:

Организуйте своим любимцам прохладное и затененное место для отдыха после палящего солнца. Обеспечьте доступ к свежей воде и убедитесь, что ваше животное в любое время может прийти и попить. Избегайте долгих прогулок в жару. Лучше выходить на улицу утром или вечером, когда температура воздуха ниже. Даже обычные активности могут привести к тепловому удару при экстремальных температурах. Симптомы — тяжелое дыхание, тревожность и иногда конвульсии. Никогда не оставляйте животное без присмотра в закрытых автомобилях. Температура внутри машины может быстро подняться и стать опасной для вашего питомца. Используйте охлаждающие распылители воды, вентилятор или кондиционер для понижения температуры в помещении.

В общем, необходимо обеспечить своим домашним питомцам комфорт и безопасность в жаркие дни, чтобы избежать перегрева и связанных с ним проблем со здоровьем.

Помните, что каждое животное уникально, поэтому следует учитывать его особенности.

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