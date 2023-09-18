Как зарядить ноутбук от повербанка: советы на случай блекаута

Большинство людей работают дистанционно, чтобы не ездить каждый день в офис. Но из-за возможного отключения света, нужно уже сейчас думать, как зарядить необходимые гаджеты.

Чтобы блекаут не мешал работать, можно использовать повербанк для подзарядки ноутбука. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Перед тем, как покупать повербанк, нужно узнать, какая у него мощность, сможет ли он зарядить ваш ноутбук. Обращайте внимание на тип разъема, несмотря на то, что в большинстве моделей он одинаковый, все же есть исключения.

Некоторые повербанки имеют разные адаптеры. Поэтому убедитесь, что у вас есть адаптер к ноутбуку. Подключите его к источнику питания и дождитесь полного заряда.

Видео дня

Проверьте, насколько времени будет хватать заряда повербанка для вашего гаджета, чтобы в будущем не возникло неприятной ситуации, когда повербанк разрядился, а света все еще нет.

Возможно, вам придется покупать еще одно зарядное устройство, чтобы обеспечить непрерывную зарядку.

Обращайте внимание на то, что стандартный повербанк имеет 10000 мАч, а ноутбуки обычно работают на минимум 50 Вт/час. Поэтому выбор устройства зависит от того, сколько времени вы планируете проводить за компьютером.

Более крупные и более тяжелые повербанки, как правило, имеют более высокую зарядную емкость, но если вы будете постоянно его носить с собой, то это будет не очень удобно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.