Как вырваться из Солнечной системы: ученые нашли увлекательный способ увидеть гелиосферу

Солнечная система – наш дом в бескрайнем космосе. Ученые всего мира с нетерпением пытаются найти возможность исследовать то, что находится за ее пределами, но это очень не просто.

Гелиосфера – это защитная оболочка нашей планетарной системы, поэтому, чтобы исследовать вселенную, нужно попасть за ее пределы. Это звучит невозможно, но IFLScience рассказал, что учёные уже предложили лучшие маршруты для того, чтобы покинуть наш мир.

В революционном исследовании ученые подвергли сомнению предварительные предположения о форме гелиосферы. Ее часто изображают сферически, но она, вероятно, имеет более сложную форму, возможно, вытянутую или полмесяца.

Докторка наук и первая авторка исследования из Мичиганского университета Сара Спитцер, сравнила наше понимание гелиосферы с "золотой рыбкой, которая пытается понять аквариум изнутри".

Ученые стремятся понять природу оболочки нашей Солнечной системы и исследовать, как она защищает астронавтов и жизнь в целом от вредного галактического излучения. Однако пока человечество не узнает хотя бы то, какую форму имеет гелиосфера – это невозможно.

Единственное, что известно, это то, что галактическое излучение влияет на ее форму и делает гелиосферу направленной. Это значит. Что у нее есть передняя сторона, расположенная ближе к Солнцу, и задняя.

Ранее звучали предложения отправить исследовательский зонд под углом 45 градусов от носа гелиосферы, однако предложение было отклонено. Спитцер и его коллеги проанализировали шесть возможных траекторий и пришли к выводу, что исследование флангов даст наибольшее научное понимание.

Поэтому ученые предложили отправить в небытие новую миссию, в ходе которой космическому аппарату придется преодолеть от 400 до 1000 астрономических единиц (1 астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца).

"Предстоящая миссия межзвездного зонда станет нашей первой возможностью по-настоящему увидеть нашу гелиосферу, наш дом, извне, и лучше понять его место в местной межзвездной среде", – добавила Спитцер.

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