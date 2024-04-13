Как вырастить дома тую: подробная инструкция от эксперта

Живая изгородь из туй на дачном участке или возле дома выглядит прекрасно, но чтобы насадить достаточное количество растений, понадобится немало денег. Но можно и сэкономить, вырастив хвойные растения своими силами. Да, это займет определенное время и потребует усилий, зато сколько доставит радости.

Именно таким образом решил украсить свой участок житель Умани в Черкасской области Дмитрий Браславский. Он рассказал "Суспильному", что обустроил на собственном дворе относительно простую теплицу и выращивает в ней десятки видов хвойных – туи, можжевельники и другие виды.

"В теплице подключена вода, никакой автоматики здесь не стоит. На лето мы ее накрываем сеткой, чтобы сделать тень, а так больше нет ничего особенного", – поделился мужчина. В его питомнике сейчас подрастает с десяток тысяч черенков.

Чтобы укоренить черенок, нужно взять небольшой приросток с "пяточкой" – фрагментом одеревеневшей ветки. Этот черенок вставляется в землю в кассету или горшок для рассады. Поливать его нужно трижды в день: утром, посреди дня и на ночь. Если днем в теплице температура поднимается выше 25 градусов, ее нужно проветрить.

В тепличных условиях черенок должен провести примерно два года, пока корневая система хорошо разовьется и укрепится. После этого растение можно пересаживать в открытый грунт. Приблизительно за 10 лет туя достигает высоты примерно в четыре метра.

По словам Дмитрия, туя не слишком прихотливое в уходе растение. Она хорошо приживается на обычном черноземе – чем-то улучшать его структуру не придется.

Сам мужчина более десяти лет назад приобрел первую тую для своего участка, а затем попытался вырастить еще деревья своими силами. Сейчас это его любимое хобби, а хвойные растения растут у него во дворе повсюду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить на даче роскошный розарий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.