Как вырастить дома лимон из косточки: что нужно знать

Индикатором мастерства среди любителей выращивать садик на подоконнике являются выращенные в горшке настоящие лимоны. Однако на самом деле завести лимонное дерево может практически любой желающий. Даже если оно не станет приносить плоды, его следует вырастить ради невероятного аромата цветов.

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OBOZREVATEL рассказывает пошагово, как это сделать. И как ухаживать за лимонным деревом в горшке. На самом деле это довольно просто.

Как прорастить лимонную косточку

Для того чтобы получить растение, можно взять косточку из лимона, приобретенного в ближайшем магазине. Да, существует определенная вероятность, что она так и не прорастет, но в таком случае можно будет повторить попытку, жизнеспособные косточки – не редкость в магазинных лимонах.

Некоторые любители комнатных растений советуют надпиливать лимонное зернышко перед тем, как закапывать его в землю. Да, это ускорит процесс его прорастания, но делать это не обязательно. Оно прорастет и само, просто на это уйдет немного больше времени.

Косточка будет хорошо чувствовать себя в обычной универсальной почве. Главное не забывать ее поливать и держать в хорошо освещенном месте, ведь лимоны – очень солнцелюбивые растения. Лучше всего подойдет южный подоконник.

Чтобы ускорить прорастание, можно также устроить парник. Горшок с косточкой просто накрывают пищевой пленкой и прокалывают в нескольких местах.

Как ухаживать за лимонным деревом

Кроме большого количества солнечного света, растению понадобится обильный полив. Летом и зимой, когда влажность воздуха низкая, хорошо будет также опрыскивать растение.

Идеальный температурный режим для лимона – 23-25 градусов. Сильную жару, как и холод, растение переносит плохо.

Удобрения для лимонного дерева подойдут обычные универсальные. Однако можно приобрести и специфическую подкормку для цитрусовых.

Лимонное дерево, если оно находится в благоприятных условиях, растет очень быстро, но его нужно обрезать. Эта процедура только укрепит растение – оно выпустит больше побегов и сформирует более пышную крону.

Вредители

Лимонное дерево может стать желанной добычей определенных вредителей, атакующих комнатные растения. В частности, на нем любит селиться паутинный клещ. Также на лимоны соблазняются щитовки, мучнистые черви и тли. Поэтому растение следует регулярно осматривать и при необходимости обрабатывать инсектицидами – готовыми или самодельными.

Когда стоит ждать урожая

В хороших условиях содержания лимонное дерево способно приносить плоды. Цвести оно может начать даже на второй год, а вот плодов придется ждать не менее 3-5 лет. Вряд ли выращенные в комнате лимоны будут отличаться таким богатым вкусом, как растущие в открытом грунте, но точно порадуют гораздо больше.

Если же у вас темная квартира, в которой лимон вырастить не удастся, OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях, которые будут процветать даже в полумраке.

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