Как вырастить дома авокадо: все очень просто

Вырастить авокадо дома несложно – стоит лишь следовать нескольким важным советам. Плоды авокадо насыщены полезными витаминами и микроэлементами, в составе содержится олеиновая кислота, препятствующая образованию холестерина. Авокадо богат магнием, калием, кальцием и фосфором. Это незаменимая база для здорового питания.

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Так почему бы летом вместе с привычными огородными культурами – помидорами или огурцами, не вырастить и авокадо? Эксперты говорят – это вполне возможно и просто, хотя и долго. Детали рассказало издание Simple Most.

Авокадо хорошо растет в теплом климате с высокой влажностью, но его можно выращивать дома в качестве комнатного растения. Для выращивания авокадо нужно терпение, поскольку растению нужно четыре-пять лет, чтобы принести плоды.

Как посадить и вырастить авокадо

Прежде всего, вымойте и высушите косточку авокадо. Вставьте три-четыре зубочистки примерно посередине. Ямки должны быть глубиной около трех миллиметров. Далее нужно поместить косточку в стакан и наполнить достаточным количеством воды, чтобы покрыть нижнюю треть.

Поставьте стакан в теплое место (например, на солнечный подоконник) и регулярно меняйте воду. Можно ожидать, что верхняя часть косточки откроется и прорастет примерно через шесть недель. Из косточки начнут расти длинные прямые корни. Если прошло шесть недель без намека на рост корней, выбросьте косточку и попробуйте снова.

Когда росток достигнет примерно 15 см в длину, обрежьте его наполовину. Со временем корни станут толще и стебель снова начнет пускать паростки

Теперь пора сажать авокадо в почву. Выньте косточку из стакана и посадите в горшок диаметром примерно 25 см.

Поместите авокадо в теплое и солнечное место и обильно полейте – ключевым на этом этапе является хорошо дренированный грунт.

Как ухаживать за авокадо

Авокадо относительно неприхотливы в уходе. Они нуждаются в достаточном количестве солнечного света. Эксперты Pennington, компании по уходу за газонами и садами, рекомендуют поливать молодое дерево два-три раза в неделю в течение первого года.

Для авокадо будут полезны азотные, фосфорные и калийные удобрения.

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