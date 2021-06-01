Как выйти из карантина и побороть страх: психолог дала шесть советов

После длительных карантинных ограничений на фоне пандемии COVID-19, которые сейчас в странах начали ослаблять или снимать совсем, до сих пор многие боится выходить из изоляции. Кого-то пугает перспектива снова побывать в шумном переполненном кафе, кто-то не помнит, как правильно вести себя на встречи, а некоторых угнетает мысль возвращения в офис и восстановления живого общения с коллегами.

Клинический психолог, доктор Джули Смит отметила, что это нормально и на самом деле "со всеми все в порядке". Как пишет ВВС, она дала шесть советов о том, как побороть страх и наконец выйти из карантина.

"Повседневная деятельность становится нашей зоной комфорта. Когда вы попадаете в ситуацию, в которой некоторое время не бывали, ваш мозг вызывает стрессовую реакцию – он так устроен, говорит: "Это что-то новое, что-то необычное. Будь готов". Но стоит только вернуться к действиям, знакомым нам до карантина, и реакция на стресс утихнет", – заверила

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Как справиться с тревогой и вернуться в обычный ритм жизни:

Не откладывайте

Пассивность и бездействие, подчеркивает Смит, подпитывают тревогу и усиливают ее в долгосрочной перспективе. Поэтому начинать выходить из изоляции стоит незамедлительно. А если чувствуете беспокойство, то для начала психолог советует выбрать такую социальную активность, с которой будет проще справиться.

Делайте это как можно чаще

Если человек часто что-то делает, то эти действия быстрее входят в его зону комфорта. Поэтому, если раньше вы каждую неделю ходили с друзьями на кофе, начните ходить снова, говорит врач.

Выберите, на чем сосредоточиться

"Когда мы сосредотачиваемся на вещах, которые вызывают у нас тревогу, то она усиливается. А когда думаем о том, что вызывает у нас восхищение, или как давно мы не виделись с друзьями – это больше похоже на приятное ожидание, чем на беспокойство", – пояснила Смит.

Помните об "эффекте прожектора"

Таким словосочетанием назвали когнитивную предвзятость, которая усиливается в момент тревоги. Так, многие считают, что все вокруг рассматривают и оценивают их больше, чем есть на самом деле. Однако люди гораздо больше сосредоточены на самих себе, чем нам кажется.

Поговорите с тем, кому доверяете

Психолог подчеркнула, что важно говорить о своем беспокойстве и опасении с кем-то, кому доверяете. Она добавила, что с восстановлением социальной активности многих будут беспокоить мысли о здоровье и опасности заразиться. Но как только люди поймут, что они в этом не одиноки, такими тревогами станет легче управлять.

Начните с семьи и друзей

"Так вам будет легче – придется меньше беспокоиться о том, чтобы оправдать их ожидания. Прежде всего, вспомните, что вам раньше нравилось, и начните заниматься этим снова. И почему бы не позвонить друзьям и не договориться пойти на кофе?" – подытожила специалист.

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