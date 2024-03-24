Как выглядит затмение Солнца для людей на Луне: ученые рассказали интересные факты

Совсем скоро, в понедельник, 8 апреля, произойдет солнечное затмение, которое смогут увидеть жители США. Они будут наблюдать ореол света вокруг темного диска Луны, потому что Земля, Солнце и наш спутник встанут в один ряд.

Однако затемнение будет видно с нескольких ракурсов, с Земли и непосредственно с Луны. О том, как это явление могло бы выглядеть для астронавтов, рассказала директор Планетария Абрамса при Университете штата Мичиган Шеннон Шмолл.

Будь вы астронавтом, который высадился на ночную сторону луны, то смогли бы увидеть солнечное затмение со стороны.

Как выглядит солнечное затмение на Земле с Луны

Жители спутника увидели бы круглую тень, которая двигается по поверхности Земли со скоростью примерно 2400 километров в час.

В понедельник, 8 апреля, она сначала появится в Тихом океане, затем достигнет берега в Мазатлане, а затем переместится через Техас по диагонали в штат Мэн и у побережья Ньюфаундленда в Атлантическом океане начнет исчезать. Этот путь называют путем тотальности.

Солнечное затмение на Луне

На Луне, как ни странно, тоже бывают солнечные затмения, но они выглядят совсем не такими, как земные. В частности, потому, что Солнце скрывается в этот момент не за самой Луной, а за Землей.

Наша планета, которая гораздо больше Луны, вследствие этого отбрасывает тень на спутник особым образом. Это объяснил астрофизик и доктор наук Альфредо Карпинетти.

Тень от Земли делится на полную тень и полутень. Полутеневое затемнение произойдет совсем скоро. С позднего вечера воскресенья 24 марта до ранних часов понедельника с Земли можно будет наблюдать, как полная Луна будет терять свой блеск.

Астронавты, если бы находились на спутнике в это время, смогли бы увидеть либо полное, либо частичное затемнение, в зависимости от места их пребывания.

Однако когда на Луне происходит полное затмение, зрелище поражает. Весь солнечный свет, поступающий непосредственно от Солнца, блокируется, но тень, которую отбрасывает Земля, не полностью черна. Из-за того, что солнечный свет рассеивается в атмосфере, он приобретает красный оттенок, из-за чего серебристая поверхность Луны начинает светиться этим цветом.

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