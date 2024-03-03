Как выглядели древние люди и чем отличались от современных. Фото

Люди всегда интересовались своим происхождением и тем, как выглядели их предки. Благодаря археологическим находкам и исследованиям ученых мы можем представить, как выглядели древние люди и чем они отличались от современных.

Древние люди были очень похожи на нас, потому если бы вы их увидели, то непременно поняли бы, что перед вами ваша эволюционно давняя версия. OBOZ.UA подобрал несколько изображений, чтобы вы убедились в этом своими глазами.

Несмотря на сходство, между древними людьми и нами было несколько заметных отличий. Например, все они, кроме неандертальцев, имели меньшие по размеру черепа. Их головы часто были удлиненными, с широкими носами и большими ноздрями.

Также большинство древних людей имели невероятно крепкие челюсти.

Древние люди имели меньший рост и более крепкое телосложение. Это было связано с их образом жизни, включавшим постоянную физическую нагрузку.

Самый низкий вид наших предков – человек флоресский – был в среднем высотой всего около 106 сантиметров.

Однако у человечества до сих пор нет достаточного количества ископаемого материала, чтобы детально и корректно реконструировать внешний вид древних людей.

К примеру, ученые нашли только зубы, кости пальцев и половину нижней челюсти денисовского человека. Неудивительно, что этого недостаточно для того, чтобы подробно воспроизвести лицо.

Ученые надеются, что в ближайшем будущем будет найдено больше окаменелостей, позволяющих обновить представление о том, как выглядели наши предки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему у древних людей часто было всего 9 пальцев на руках.

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