Как вычистить ванную до блеска: три простых и быстрых шага

Уксус, сода, моющее средство для посуды и крем для бритья помогут быстро и эффективно отчистить поверхности в ванной комнате. Более того, их использование не потребует больших материальных затрат.

Секретами уборки поделилась на своей странице в Instagram австралийская блогерша Шантель Мила, которая своими лайфхаками завоевала уже более 600 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, она предложила сделать чистящий раствор: в пульверизатор добавить полстакана обычного уксуса, две ложки средства для мытья посуды и заполнить оставшуюся часть теплой водой. Такой жидкостью можно обработать стеклянные поверхности и раковину. Затем смыть водой и добиться ослепляющего блеска.

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Австралийка также поделилась двухэтапным методом, который использует, чтобы прочистить канализацию в ванной. Она высыпает одну чашку пищевой соды на засорившуюся сливную трубу, а затем прямо сверху выливает чашку уксуса. Через 10 минут слив можно промыть водой.

Кроме того, у Милы нашелся совет, как нейтрализовать запахи в ванной комнате. Сначала она распыляет крем для бритья на основание унитаза и добавляет горячую воду, чтобы получилась паста. Затем смесь крема и воды достаточно протереть шваброй – и все готово.

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