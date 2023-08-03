Как выбрать сладкую дыню: простые советы

Вторая половина лета – традиционный сезон бахчевых культур. Но покупка арбуза или дыни всегда является своего рода лотереей. Никогда не знаешь, что прячется под плотной кожурой плода. Поэтому в народе придумали множество способов, как не промахнуться с выбором.

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OBOZREVATEL собрал несколько наиболее действенных лайфхаков, как выбрать действительно сочную и сладкую спелую дыню. Все они проверены временем и опытом.

Осмотрите кожуру плода

Выбранный плод тщательно проверьте на целостность. Кожура дыни не должна быть треснутой, поврежденной или надрезанной. Через подобные отверстия внутрь плода могут проникать портящие его бактерии, а также грязь и вредные вещества. Также важно, чтобы цвет кожуры был равномерным и без выраженных пятен. Зеленые бока являются признаком того, что плод не созрел, поэтому он водянистый и не сладкий, а коричневые выдадут переспевшую дыню.

Проверьте дыню на упругость

Хорошо созревшая дыня должна быть тугой, но слегка пружинить при нажатии. Сильно давить на нее не надо, достаточно слегка прижать плод пальцем, чтобы почувствовать – не слишком ли он твердый (то есть недозрелый), или мягкий (перезрелый или подгнивший). Можно также аккуратно постучать по дыне – спелая мякоть отзывается глухим звуком.

Осмотрите хвостик

Хвостик дыни также может указать на степень ее спелости. Если плод провел достаточно времени на растении, чтобы созреть, хвостик будет полностью сухим. А зеленый и сочный он укажет, что дыню сняли слишком рано.

Понюхайте плод

Спелая дыня имеет густой медовый аромат, ощущаемый даже на расстоянии. Если плод пахнет слабо или в запахе можно уловить свежие нотки – это признак недостаточной спелости. Перезрелая дыня пахнет слишком сладко.

Взвесьте дыню

Недозрелые дыни при одинаковых размерах будут весить меньше, чем проведшие достаточно времени под солнцем. При выборе стоит помнить, что это тугой плод с большой плотностью мякоти.

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